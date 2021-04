Nadal se je (na pesku) namučil s 111. igralcem sveta, Fognini diskvalificiran, ker je žalil sodnika

Prvi nosilec turnirja Rafael Nadalje po dveh urah in 21 minutah napredoval s 3 : 6, 6 : 2, 6 : 4 in se tako uvrstil v osmino finala med 16 najboljših tenisačev turnirja v Barceloni. Španec Rafael Nadal, ki se je ob selitvi na pesek zdel v odlični formi, pa očitno še ni ujel tistega zmagovalnega ritma, ki ga je na pesku krasil v pretekih sezonah. Poraz z Rubljovom v Monte Carlu je očitno pustil posledice, tokrat se je za napredovanje moral pošteno spotiti proti malo znanemu Ilji Ivaški. Brez težav sta napredovala drugi in tretji nosilec, Rus Andrej Rubljov in Grk Stefanos Cicipas. Prav Cicipas je poleg Nadala v Barceloni glavni favorit, potem ko je suvereno dobil turnir v Monte Carlu.

Diskvalifikacija Fogninija

V Barceloni je sicer bolj odmeval obračun Fogninija proti Špancu Bernabeju Zapati Mirallesu. Italijan je namreč v drugem nizu pri izidu 4 : 4 (prvega je izgubil z 0 : 6) z neprimernimi besedami žalil stranskega sodnika, zato ga je glavni sodnik diskvalificiral zaradi nešportnega vedenja. Fognini je bil že leta 2017 izključen iz turnirja, potem ko je na grand slamu v New Yorku žalil stransko sodnico.