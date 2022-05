Nadal se je v Madridu zmagovito vrnil na igrišča

Rafael Nadal je sicer na bolniško šel po prvem porazu v sezoni, ki mu ga je v Indian Wellsu zadal Taylor Fritz. Po dvoboju je Španec potarnal, da v finalu ni mogel dihati, poznejše preiskave pa so pokazale, da je utrpel stresni zlom reber.

Odsotnost z igrišč se Nadalu vsaj v prvem nizu ni poznala – Srbu Miomirju Kecmanoviću je namreč prepustil le eno igro, po izenačenju na 1:1 pa je nato Majorčan dobil pet zaporednih iger in se veselil osvojitve prvega niza z rezultatom 6:1. V drugem – zaradi dežja je potekal pod zaprto streho stadiona Caje Mágica – je bila zadeva bistveno bolj izenačena: Nadal je imel prednost 'breaka' pri izidu 3:2, a mu je Srb nemudoma vrnil milo za drago in izenačil na 3:3. Nadal je nato zapravil še en 'break' pri vodstvu s 6:5, zmagovalca drugega niza pa je tako odločila podaljšana igra. To je z asom v svoj prid zaključil Nadal. Podaljšano igro je spravil pod streho z izidom 7:4, skupno je tako slavil z 2:0 v nizih.

Nadal se bo v osmini finala pomeril z belgijskim predstavnikom Davidom Goffinom, ki je v drugem krogu gladko, s 6:4 in 6:2 ugnal Nizozemca Botica van de Zandschulpa.

ATP Madrid, drugi krog:

Rafael Nadal (Špa/3) – Miomir Kecmanović (Srb) 6:1, 7:6 (4)

Preostali izidi:

David Goffin (Bel) – Botic van de Zandschulp (Niz) 6:4, 6:2

Daniel Evans (VB) – Roberto Bautista-Agut (Špa/17) 6:3, 5:7, 7:6 (2)

Cameron Norrie (VB) – John Isner (ZDA) 6:4, 6:7 (5), 6:4

Dušan Lajović (Srb) – Casper Ruud (Nor/5) 7:6 (7), 2:6, 6:4

Alexander Zverev (Nem/2) – Marin Čilić (Hrv) 4:6, 6:4, 6:4