Nadal: Ta teden bi rad le užival

Slovo legendarnega teniškega igralca Rafaela Nadala ta teden na finalu Davisovega pokala je v Španiji še enkrat povzročilo pravo evforijo in ljubitelji športa so vsaj delno pozabili vse katastrofe, ki so nedavno prizadele državo. GRACIAS RAFA je napis na dvorani Palacio de deportes Jose Maria Martin Carpena v Malagi, ki bo gostila turnir.

Po 22 letih vrhunske kariere se bo poslovil eden največjih športnih zvezdnikov na Iberskem polotoku in svetovnega tenisa. Po številnih poškodba se je 38-letni igralec odločil, da bo po letošnjem finalu v Malagi pred domačim občinstvom končal aktivno kariero. "Enostavno ne gre več," Rafaela Nadala citira nemška tiskovna agencija dpa. Ta je oktobra svojim navijačem v video sporočilo naznanil slovo, za katerega so vsi vedeli, da bo enkrat prišlo, ga potihem po poškodbah morda celo pričakovali, a obenem vseeno upali, da čim kasneje. Malaga bo Nadala pričakala z evforijo, bržkone pa bi bil za Španca ob slovesu najprimernejši Pariz. Igrišče Philippe Chatrier na stadionu Roland Garros je tisto, kjer je obvladoval svetovno konkurenco. Prav v francoski prestolnici je osvojil 14 od svojih 22 naslovov na turnirjih za grand slam. Nazadnje mu je to leta 2022 uspelo prav tam. Že po finalu 2022 so nekateri pričakovali, da bo zmagovalni govor izkoristil za slovo v velikem slogu. A ljubezen do športa ga je pripravila do tega, da se je tudi naslednji dve sezoni skušal vrniti v sam vrh. Vse pa kaže, da telo naporov za preboj med najboljše ne zdrži več.

Na igrišču je bil Nadal nazadnje na olimpijskih igrah v Parizu, kjer ga je v drugem krogu premagal eden njegovih večnih tekmecev Srb Novak Đoković in tudi takrat Španec ni bil dorasel največjim izzivom iz preteklosti. Zdaj se zadnjič vrača na igrišče, ljubitelji tenisa pa se sprašujejo, kako je ob slovesu pripravljen. "Dobro mi je šlo. Tukaj sem in ta teden bi rad le užival," jim je ob prihodu v Malago odgovoril Nadal. Navijači upajo, da bo ob slovesu dobil priložnost v posamični konkurenci. Vstopnice za torkov dvoboj Španije z Nizozemsko so pošle v le nekaj urah. "Lahko bi napolnili tudi stadion Santiago Bernabeu v Madridu z 80.000 sedeži," je prepričan direktor turnirja Feliciano Lopez. V Malagi je ob osrednjem igrišču prostora za 11.300 navijačev, med njimi bo tudi velik del znanih osebnosti iz sveta športa, politike in estrade. A nihče ne pozna pravega termina športnega slovesa. Bo to že torek, morda polfinale, ali pa celo finale Davisovega pokala konec tedna.

