Nadal v 100. nastopu na Roland Garrosu gladko v polfinale

V polfinalu bo 34-letni Rafael Nadal igral z Argentincem Diegom Schwartzmanom , ki je pred tem po več kot petih urah igre v petih nizih s 7:6 (1), 5:7, 6:7 (6), 7:6 (5), 6:2 premagal zmagovalca odprtega prvenstva ZDA Avstrijca Dominica Thiema in se v polfinale Pariza uvrstil prvič v karieri. Prav dolg dvoboj je bil razlog za pozen obračun Nadala in Jannika Sinnerja . Največje igrišče v Parizu, igrišče Philippe Chatrier, ima od letos namreč urejeno streho in razsvetljavo, kar je omogočilo pozno tekmo.

Tudi tokrat je bil 19-letni Italijan, ki je v osmini finala ugnal finalista US Opna Nemca Alexandra Zvereva, zelo nevaren predvsem v prvem nizu. V 11. igri je Špancu celo odvzel začetni udarec in nato serviral za niz, a mu je Nadal vrnil z enako mero, v podaljšani igri pa unovčil izkušnje. V preostalih dveh nizih je levoroki Španec, ki je septembra kot branilec naslova izpustil odprto prvenstvo ZDA, prevzel pobudo in po uri in 26 minutah stopil še korak bližje k 13. slavju v francoski prestolnici ter skupno 20. naslovu na turnirjih za grand slam. S tem bi se na večni lestvici na vrhu izenačil z legendarnim Švicarjem Rogerjem Federerjem.

V drugem nizu je Nadalu zadostoval odvzem servisa za 3:1 in razliko je zanesljivo pripeljal do konca. V tretjem nizu je Nadal povedel kar s 4:0. Preostala polfinalista bosta znana v sredo. Grk Stefanos Cicipasse bo pomeril z Rusom Andrejem Rubljovom, prvi igralec sveta Srb Novak Đokovićpa s Špancem Pablom Carrenom Busto.

Izidi, Pariz, veliki slam (38,41 milijona evrov), četrtfinale:

- moški:

Diego Schwartzman (Arg/12) ‒ Dominic Thiem (Avt/3) 7:6 (1), 5:7, 6:7 (6), 7:6 (5), 6:2;

Rafael Nadal (Špa/2) ‒ Jannik Sinner (Ita) 7:6 (4), 6:4, 6:1;

- ženske:

Nadia Podoroska (Arg) ‒ Jelina Svitolina (Ukr/3) 6:2, 6:4;

Iga Swiatek (Pol) ‒ Martina Trevisan (Ita) 6:3, 6:1.

Osmina finala:

- ženske:

Danielle Collins (ZDA) ‒ Ons Jabeur (Tun/30) 6:4, 4:6, 6:4;