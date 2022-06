Nadal ekspresno do 14. naslova v Parizu

Šestintridesetletni Španec Rafael Nadal v Parizu še ni izgubil finala, prednost pred največjima tekmecema po številu zmag na štirih največjih turnirjih pa je povišal na dva naslova. Srb Novak Đoković in Švicar Roger Federer imata vsak po dvajset grand slamov. Nadal je v Roland Garrosu slavil v letih 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 in 2022, štirikrat je osvojil US Open (2010, 2013, 2017, 2019), po dvakrat pa je zmagal v Avstraliji (2009, 2022) in Wimbledonu (2008, 2010).

Za Nadala, ki je postal drugi najstarejši zmagovalec OP Francije po Billu Tildnu (37 let, 1930) oziroma najstarejši v odprtem obdobju teniške zgodovine pred rojakom Andresom Gimenom pred 50 leti, je bil to trideseti nastop v finalih grand slam turnirjev. Štirikrat je izgubil proti Novaku Đokoviću, trikrat proti Rogerju Federerju in enkrat s Stanom Wawrinko. Enaintridesetkrat sta v finalih zaigrala Đoković in Federer. Casper Ruud je njegova osma žrtev v finalih Roland Garrosa. Pred njim je premagal Mariana Puerta, Rogerja Federerja, Novaka Đokovića, Robina Söderlinga, Davida Ferrerja, Stana Wawrinko in Dominica Thiema.