Nadal vendarle pomiril navijače: Ideja je, da se vrnem na Roland Garros

Španski teniški igralec Rafael Nadal se je v zadnjem letu ukvarjal s poškodbo stopala, ki ga muči že dalj časa. A navkljub težavam s stopalom, zaradi katere še decembra lani ni vedel, ali bo lahko nastopil na OP Avstralije, Španec nadaljuje z izjemnimi predstavami. Nazadnje je v pravcati poslastici četrtfinala Roland Garrosa izločil prvega igralca sveta Novaka Đokovića in pokazal, da kljub starosti in vsem poškodbam, s katerimi se je spopadal v preteklosti, ostaja peščeni kralj. A ne le peščeni: spomnimo se, da je Nadal na začetku sezone dobil OP Avstralije in osvojil rekordni 21. grand slam.

"Nisem melanholičen. Vedno so mi bile stvari jasne in sem jih sprejel, kakor so prišle. Nikakor nimam namena, da bi to bilo slovo. A realnost je, da se iz dneva v dan dogajajo stvari, mi pa bomo skušali najti rešitve. Verjamem v to, da se bom lahko še vrnil. Do takrat je sicer še eno leto, a v teh mesecih mi je postalo jasno, da je bilo težko. Iz dneva v dan je težje, težko je ohraniti konkurenčno raven. Na koncu dneva pa igram zato, da sem konkurenčen. To me osrečuje, toda včasih je zelo zahtevno," je poudaril Majorčan.

"Uživali bomo v trenutku, od tu naprej pa bomo razmišljali o stvareh, ki jih je treba izboljšati, a ideja je, da nadaljujem," je sklenil v pogovoru za TVE.