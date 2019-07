Nadal: Vesel sem, da se bova z Rogerjem znova srečala v Wimbledonu po 11 letih

To bo prvi medsebojni obračun med velikima tekmeca Rogerjem Federerjem in Rafaelom Nadalom na sveti travi po letu 2008. Tedaj sta se srečala v velikem finalu, ki sicer velja za enega najboljših dvobojev v zgodovini tenisa. Slavil je Nadal z rezultatom 6:4, 6:4, 6:7 (5), 6:7 (8) in 9:7, dvoboj pa je trajal kar 4 ure in 48 minut. "Izjemno je znova biti v polfinalu Wimbledona (sedmi za Nadala, skupno 32. na grand slamih – več jih imata le Federer (45) in Đoković (36), op. p.) in igrati na tako visoki ravni. To je dobra novica. Zelo sem vesel, na kakšen način sem prišel do sem," je po četrtfinalni zmagi razlagal Nadal, ki je do polfinala oddal vsega en niz v drugem krogu proti Nicku Kyrgiosu. Tudi sicer se je na poti do polfinala srečal s še dvema neugodnima serverjema Jo-Wilfriedom Tsongajem in Samom Querrreyjem. Prav slednjega je premagal v četrtfinalu z izidom 7:5, 6:2 in 6:2.

"Mislim, da igram zelo intenzivno. Sem agresiven, dobro serviram in dobro vračam servise. Danes je bil zelo velik izziv proti igralcu, kot je Sam. To, da sem mu lahko odvzel servis šestkrat, je za tak profil igralca zelo veliko. Ta zmaga mi veliko pomeni," je razlagal Nadal, ki si je proti visokoraslemu Američanu priigral kar 16 brejk žogic, izkoristil pa jih je šest. Querreyju ni pomagalo niti 22 asov.