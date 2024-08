Nadal vse bližje temu, da je zadnji veliki slam že odigral: Na OP ZDA ne bom nastopil

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Odločil sem se, da ne bom nastopil na OP ZDA. Na to tekmovanje imam sicer krasne spomine. Pogrešal bom tiste posebne nočne tekme, a žal tokrat ne bi mogel dati od sebe vsega. Žal mi je navijačev v New Yorku, se vidimo naslednjič," je na družbenem omrežju X, kot piše STA, zapisal Rafael Nadal. Že po olimpijskih igrah v Parizu je namignil, da bo izpustil New York, naslednja postaja pa bo Laverjev pokal septembra v Berlinu.