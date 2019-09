Nadal z 19. zmago na največjih turnirjih tik za Federerjem

Triintridesetletni Španec Rafael Nadal je po zmagi le še za en naslov na "majorjih" zaostaja za rekorderjem, Švicarjem Rogerjem Federerjem , obenem pa je postal drugi najstarejši zmagovalec New Yorka po Kenu Rosewallu leta 1970, ki je OP ZDA osvojil pri 35 letih. To je za Nadala obenem drugi veliki slam to sezono; pred tem je osvojil tudi OP Francije v Parizu.

"Finale je bil spektakularen. Prve besede bi želel posvetiti Danillu: vsi so videli, da ima 23 let in je številka štiri na svetu. Način, na katerega se je boril in spremenil potek dvoboja, je bil navdušujoč. Imel bo še veliko priložnosti, boril se je kot šampion in za njim je zgodovinsko poletje,"je takoj po zmagi občinstvu s sredine igrišča sporočil Nadal, ki je tokratni uspeh doživel veliko bolj čustveno kot marsikaterega prejšnjega. Na klopi se je le nekaj sekund po koncu obračuna tudi razjokal.

"To je ena najbolj čustvenih noči moje kariere. Vse je bilo neverjetno, še posebej tisto, ko so zavrteli videoposnetek z mojimi 19 naslovi. Po navadi to rečem na koncu, a ste prekrasni, vi newyorški navijači. Ni ga stadiona s takšno energijo in takšnim vzdušjem,"je še povedal Nadal.

Medvedev: Devetnajsti naslov je nekaj nezaslišanega

Nedeljski finale v New Yorku se je brez dvoma uvrstil v izbrano družbo tistih najbolj zanimivih v zgodovini turnirja. 33-letni Nadal je deset let mlajšega petega nosilca Daniila Medvedeva, ki je v New Yorku vnovič potrdil, da se bo v prihodnosti še boril za največje naslove, ugnal z maratonskih 7:5, 6:3, 5:7, 4:6 in 6:4. Drugi nosilec je bil po dobljenih uvodnih nizih na videz na poti do zanesljive zmage, saj je imel v žepu v tretjem nizu tudi "break", a se je Medvedev v izjemnem slogu vrnil v igro za odločilni peti niz.

A takrat se je Nadal prebudil in po štirih urah in 50 minutah igre, rekord za finala US Opna znaša eno minuto več, ugnal Rusa, potem ko je izkoristil svojo tretjo žogico za zmago in se od veselja zgrudil na igrišče, kjer si je nato še večkrat pokril obraz, oblit s solzami.

"Rad bi le čestital Rafi, devetnajsti naslov na velikih slamih je nekaj neverjetnega, nezaslišanega,"je med drugim povedal Medvedev, ki je očitno tudi sam užival ob predvajanju videoposnetka vseh Nadalovih zmag, ki so ga organizatorji predvajali po koncu dvoboja.

