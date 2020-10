Nadal zanesljivo prek Đokovića do svoje 13. pariške krone

Španski teniški as Rafael Nadal je v finalu letošnjega Roland Garrosa v treh nizih s 6:0, 6:2 in 7:5 suvereno opravil s prvim igralcem sveta Novakom Đokovićem. Slednji se je nekoliko 'prebudil' v tretjem nizu, a je bilo to premalo za tokrat izjemnega Majorčana, ki je s tem prišel do svojega 13. zmagoslavja na Odprtem prvenstvu Francije.

Rafael Nadal velikega tekmeca še nikoli ni tako nadigral kot tokrat. Pokazal je brezhibno predstavo in prisilil Novaka Đokovića, ki je tudi z gestami kazal na svojo nemoč, v napake. Srb je veliko poskušal s skrajšanimi žogicami, a s to taktiko ni veliko pridobil. Tekmec jih je večino ulovil, poleg tega pa je bil zanesljiv pri svojih udarcih, neizsiljenih napak ni delal, uspevalo mu je praktično vse, kar si je zamislil. Še posebno to velja za prva dva niza. Za Španca, ki letos v Parizu sploh ni izgubil niza, je to že 20. osvojeni turnir za grand slam, jubilej pa je dosegel tudi po številu zmag v Rolandu Garrosu, to je bila že njegova 100. zmaga na legendarnih pariških igriščih. Izgubil je le dvakrat, enkrat tudi proti Đokoviću. Turnir je sicer prvič dobil leta 2005. V medsebojnih dvobojih proti srbskemu teniškemu zvezdniku v Parizu vodi s 7:1, v skupnih medsebojnih dvobojih pa je še vedno boljši Srb, zdaj je izid 29:27 v njegovo korist. icon-expand Statistika dvoboja Rafael Nadal - Novak Đoković. FOTO: Sofascore.com Đoković ostaja pri eni pariški turnirski zmagi in 17 zmagah na turnirjih za veliki slam. Letos je, če se ne upošteva diskvalifikacijo v New Yorku, izgubil prvi dvoboj. OP Francije (moški), finale, izid:



Rafael Nadal (Špa/2) - Novak Đoković (Srb/1) 6:0, 6:2, 7:5