Nadal zaradi težav s hrbtom izpušča Rotterdam

"Žal moram sporočili, da me ne bo v Rotterdamu. Kot navijači že vedo, sem imel težave hrbtom že v Avstraliji, takrat smo našli začasno rešitev, a ob vrnitvi v Španijo sem obiskal zdravnika in svetoval mi je, da nekaj časa ne igram," soNadalovo sporočilo prenesli prireditelji na Nizozemskem.

Španec je imel te težave že pred OP Avstralije v Melbournu, poškodba hrbta ga je ovirala že na turnirju v Adelaidu, ki je bil na sporedu pred turnirjem za grand slam. Nadal je v Melbournu izpadel v četrtfinalu, njegov tekmec Grk Stefanos Cicipas je slavil s 3:2 v nizih, čeprav je Nadal že vodil z 2:0.