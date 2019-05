Nadal zavezal kravato Noletu in dočakal prvo turnirsko zmago v 2019

Rafael Nadalje finale pričakal v izvrstni formi, bistveno boljši kot na preteklih turnirjih, saj je vse tekmece do finala zanesljivo premagal, z izjemo Stefanosa Tsitsipasa v polfinalu celo ponižal. Izvrstno je pričel tudi 54. obračun proti Novaku Đokoviću in mu v prvem nizu s tremi odvzemi servisa zavezal kravato (6:0). V drugem je Srb vzpostavil ravnotežje in bolje odigral na brejk žogice Španca. Rešil je vse štiri brejk žogice, nato pa sam v deseti igri realiziral prvo brejk žogico, ki mu je posledično prinesla niz in izenačenje dvoboja na 1:1. V tretjem nizu je Srb znova popustil, kar je Španec znal izkoristiti in povedel s 5:1.

Osvojitev sploh prvega turnirja v tej sezoni bo za Španca odlična popotnica pred Roland Garrosom, kjer bo lovil še rekordno dvanajsto zmago. Ne le z zmago, s prvo kravato na medsebojnih obračunih teh dveh tekmecev, si bo pošteno dvignil samozavest po neprepričljivih igrah na preteklih peščenih turnirjih v tej sezoni.