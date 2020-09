Nadal 'preskočil' Gerasimova, uspešen tudi Bedene

Branilec naslova Rafael Nadal je obračun s 27-letnim Belorusom Jegorjem Gerasimovom v pogojih, ki mu, kot pravi, ne ustrezajo, začel previdno, a je imel ves čas pobudo. Do prvega odvzema servisa je prišel v peti igri prvega niza, ki ga je dobil po 39 minutah.

V drugem nizu je začetni udarec tekmecu vzel v tretji igri, v tretjem nizu pa je takoj zaostal za "break". Po rahlem zvinu gležnja Belorusa je 34-letni Španec pritisnil na plin, osvojil vse preostale igre v nizu ter vpisal še svojo 94. zmago na igriščih Rolanda Garrosa, na katerih je doživel le dva poraza.

"Res je, da to ni običajno leto. Tudi razmere so povsem drugačne kot ponavadi, saj smo vendarle v drugem letnem času. Toda tukaj smo in potrudili se bomo po najboljših močeh. Vesel sem, da sem v drugem krogu," je po zmagi v dvoboju, ki je trajal nekaj več kot dve uri, dejal Nadal.

Precej dlje sta se na igrišču potila Italijan Lorenzo Giustino in Francoz Corentin Moutet. Obračun sta začela v nedeljo, končala pa danes na igrišču številka 14, na katerem bo naslednji obračun odigrala Kaja Juvan proti Nemki Angelique Kerber. Ta je bil predviden nekaj po 16. uri.

Italijan je po šestih urah in petih minutah z 0:6, 7:6 (7), 7:6 (3), 2:6 in 18:16 po številnih preobratih ugnal Francoza, oba pa sta se podpisala pod drugi najdaljši dvoboj v zgodovini OP Francije. Dlje sta leta 2004 v prvem krogu igrala le domačina Fabrice Santoro in Arnaud Clement. Na igrišču sta ob zmagi prvega prebila še 29 minut več.