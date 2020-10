Nadal le še zmago oddaljen od izenačitve Federerjevega rekorda

Rafael Nadal je v svoji "dnevni sobi" na pariškem rdečem pesku dobil še svoj 99. obračun, v 15-letni dobi igranja na OP Francije pa je zabeležil le dva poraza proti Robinu Söderlingu(2009) in Novaku Đokoviću (2015). Španski kralj peska, ki je postal tretji najstarejši finalist Rolanda Garrosa pri 34 letih in 4 mesecih, je tako le še eno zmago oddaljen od izenačitve rekorda po številu osvojenih grand slamov, ki ga drži Švicar Roger Federerz 20. Da bo to utrujajoča lekcija peščenega tenisa, je Diego Schwartzman uvidel že v prvi igri, ki je trajala 14 minut, dobil pa jo je Nadal. Slednji je počasi a zanesljivo ter s prepoznavno igro lomil Argentinca, ki je v četrtfinalu odigral peturni maraton proti Avstrijcu Dominicu Thiemu. Španec je v prvem nizu v drugi in četrti igri dosegel dva zaporedna "breaka", eden pa je vmes uspel tudi Schwartzmanu, ki se je nato dobro upiral nespornemu kralju peščenih igrišč, do drugega odvzema servisa pa ni uspel priti. V drugem nizu je bil Nadal vse bolj zanesljiv na začetni udarec, oddal je le štiri točke, izkoristil pa je tudi dve od petih priložnosti za "break" za nov osvojeni niz s 6:3.

V tretjem nizu je Schwartzman zaigral bolje in izkoristil nezbranost Nadala ter mu dvakrat vzel servis. Pretil je še naprej, v podaljšani igri pa je nezgrešljivi Nadal hitro prišel do neulovljive prednosti ter si brez izgubljene točke zagotovil četrti zaporedni finale na igriščih Rolanda Garrosa.