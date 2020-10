Nadal pred Parizom ni mislil, da lahko zmaga

Pred začetkom letošnjega turnirja v Roland Garrosu je bil Novak Đoković na stavnicah celo v manjši prednosti, tudi zato, ker je Rafael Nadal od februarja (in daljšega premora tudi v svetu vrhunskega tenisa) in začetka pandemije koronavirusa odigral le en turnir in je izpustil tudi turnir za grand slam in OP ZDA. "Iskreno povedano, zame, če bi mi kdo pred mesecem in pol rekel, da bom osvojil ta pokal, bi mu rekel, da bo to letos pretežka naloga. A dvomi so del življenja. Zame je to dobro, ker pomeni, da se sam nimaš za tako dobrega. In res je, to leto je bilo težko za ves teniški svet. A v športu se tako kot v življenju lahko vse hitro obrne," je bil iskren Španec.

Nadal je osvojil 20. turnir za grand slam v svoji karieri (13 jih je osvojil na pesku v Parizu) in se s tem izenačil z do zdaj rekordnim dosežkom Švicarja Rogerja Federerja, ki trenutno ne nastopa. "Težko leto je, to vemo, vendar zmaga tukaj mi pomeni vse. Nisem razmišljal o izenačitvi Rogerjevega dosežka, zame je bila to le zmaga v Roland Garrosu,"je dejal 34-letni teniški šampion.

Nadal na tokratnem turnirju v Parizu ni izgubil niti enega samega niza in je res deloval brez napak. Kljub vsemu pa je tudi on namenil nekaj besed trenutnemu stanju v svetu, ki je v "primežu" koronavirusa. "To je pomemben dan zame, vendar nisem neumen. Po svetu še vedno vlada slabo stanje. Če me vprašate, sem seveda po občutkih super srečen. A po drugi strani nisem vesel kot običajno, ker je situacija težka za večino ljudi na svetu," se je Nadal ozrl tudi na aktualno dogajanje po svetu.

O prihodnost pa je dejal:"Nisem se še odločil, ali bom še naprej igral v naslednjih mesecih ali pa bom nehal do naslednjega leta. Treba je trezno oceniti dogajanje in analizirati prihodnost, ker smo v težki situaciji. Kar se tiče Avstralije, je treba v 14 -dnevno karanteno pred turnirjem. Zato je treba biti pameten in poiskati prave rešitve."