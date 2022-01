Nadal bo lovil rekordni 21. naslov

Španski teniški igralec Rafael Nadal nadaljuje svoj pohod na rekordni 21. naslov na turnirjih za grand slam. V dveh urah in 55 minutah je v polfinalu OP Avstralije v Melbournu premagal Italijana Mattea Berrettinija s 6:3, 6:2, 3:6 in 6:3.

icon-expand Rafael Nadal FOTO: AP

Rafael Nadal si je priigral svoj prvi finale v Melbournu po treh letih; zmagal je le leta 2013. "Veliko mi pomeni, da sem se tukaj vrnil v finale," je dejal Nadal med intervjujem po svoji 500. zmagi na trdi podlagi v Areni Rod Laver. Nadal je dvoboj z Matteom Berrettinijem začel silovito in hitro povedel z 2:0 v nizih, preden je tekmecu oddal en niz - v tretjem je prvič izgubil svoj servis - , nato pa si v četrtem priigral zmago in se še šestič v Avstraliji uvrstil v finale. "Zame gre le za odprto prvenstvo Avstralije. Bolj, kot karkoli drugega," je po uvrstitvi v finale še dejal Nadal in dodal: "Po vseh težavah si nikoli nisem upal pomisliti, da bom imel leta 2022 še eno priložnost." Nadala so sicer že pred polfinalom vprašali, kaj bi mu pomenil rekordni 21. grand slam, s katerim bi se "odlepil" od Švicarja Rogerja Federerja in Srba Novaka Đokovića, ki zaradi necepljenosti proti koronavirusu ni dobil dovoljenja za igranje v Avstraliji. "Ne upam več na nič. Želim si samo še igrati tenis, ker mi to prinaša veliko zadovoljstvo," je dejal Nadal: "Mislim, da moja sreča ni odvisna od tega, ali bom osvojil več turnirjev za grand slam kot drugi."

Mladenovićevi in Dodigu OP Avstralije v mešanih dvojicah

Kristina Mladenović in Ivan Dodig sta osvojila prvi skupni naslov na teniškem turnirju za veliki slam v konkurenci mešanih dvojic. Francozinja in Hrvat sta na odprtem prvenstvu Avstralije v današnjem finalu premagala avstralsko navezo Jaimee Fourlis – Jason Kubler s 6:3 in 6:4. Mladenovićeva in Dodig sta bila na turnirju v Avstraliji peta nosilca in sta imela bistveno več izkušenj na tej ravni kot Avstralca, ki sta na turnirju nastopila s posebnim povabilom. "Ne morete si misliti, kolikokrat sva si poslala sporočila: 'Dajva, igrajva v mešanih dvojicah'," je 28-letna Mladenovićeva povedala množici med podelitvijo pokala. "In končno se je zgodilo, zato hvala, Ivan, da si igral z mano. Imela sem se neverjetno." Sedemintridesetletni Dodig pa je dodal: "Hvala, da ste prišli. Vsi vemo, da so težki časi. Super ste. Lani sem zmagal v moških dvojicah, zdaj v mešanih. Tako da se je super vrniti sem." Dodig je lani s Slovakom Filipom Polašekom osvojil moške dvojice v Melbourne Parku, pred tem je leta 2015 z Brazilcem Marcelom Melom osvojil tudi naslov na Roland Garrosu. Lani je z rojakom Marinom Čilićem osvojil srebro na olimpijskih igrah v Tokiu. Ob tem ima še tri naslove mešanih dvojic na turnirjih za grand slam v Franciji (2018, 2019) in Wimbledonu (2019).

icon-expand Kristina Mladenović FOTO: AP