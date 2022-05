Nadal: Upam, da bo Real vnovič prvak

"Tu sem v prvi vrsti, da igram tenis, a ne skrivam, da imam že vstopnici za finale Lige prvakov. Tako da upam na dve stvari. Prva je, da bo telo zdržalo, druga pa, da bodo nogometaši Reala vnovič evropski prvaki," je na novinarski konferenci pred turnirjem dejal zmagovalec 21. turnirjev za grand slam Rafael Nadal. Letos je igral na dveh peščenih turnirjih. V Madridu ga je v četrtfinalu premagal rojak Carlos Alcaraz, v Rimu pa je odšepal z igrišča po porazu z Denisom Shapovalovom. "Kar nekaj časa po porazu v Rimu sem trpel. A zdaj je bolje. Bolečina ni izginila, tudi nikoli ne bo, vprašanje je le, ali je blaga ali premočna za resno igranje tenisa. Trenutno ni velika, zato sem tudi tu. Če bi menil, da me bo tako ovirala, da ne bi imel možnosti, me ne bi bilo," meni španski veteran. Njegovi tekmeci trdijo, da ga ne bodo odpisali. "Včeraj sem ga opazoval na treningu. Njegov forhend je kar naenkrat precej močnejši. Prav tako se bolje premika. Nekaj je na teh igriščih, da igra za 30 odstotkov bolje," je dobro formo Nadal potrdil tretji nosilec, Nemec Alexander Zverev. "Na žalost letos nisem imel pravih priprav za ta turnir. Poškodbe so me pri tem zaustavile, toda v športu se reči hitro spreminjajo. Čeprav je občutek, da so nekateri igralci v boljši formi, nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi v naslednjih dneh. Videli ste, kaj se mi je zgodilo v Avstraliji. Malo je bilo tistih, ki so verjeli vame, a na koncu sem presenetil. Vesel sem, da imam tudi tokrat sploh priložnost, da nekaj takega ponovim," se kljub slabši formi v zadnjem času ne predaja Španec.