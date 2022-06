Nadal o Wimbledonu: Igranje s protivnetnimi zdravili da, z injekcijami za lokalno anestezijo ne

V načrtu je, da bo Rafael Nadal povečal intenzivnost svojih treningov od torka do konca tedna, nato pa se bo 36-letnik odločil, ali bo igral na sveti travi v Wimbledonu, na turnirju, ki se bo začel 27. junija, seveda odvisno od tega, kako se bo odzvala njegova noga. Nadal je dejal, da je njegova leva noga "zaspala" od injekcij med zmago nad Norvežanom Casperjem Ruudom v finalu OP Francije 5. junija. S to zmago si je priboril podaljšanje rekorda, 22. naslov za grand slam. Nadal je nato prejšnji teden odpotoval v Barcelono, da bi začel s "pulzno radiofrekvenčno stimulacijo", zdravljenjem, namenjenim zmanjševanju bolečin.

Zdravljenje pomeni, da so bili živci okoli območja Nadalove poškodbe "začasno otrpli", je dejal Špančev tiskovni predstavnik. Nadal že leta trpi za težavo v stopalu, imenovano Müller-Weissov sindrom, gre za redko in degenerativno stanje, ki prizadene kosti v stopalih. "Tam bom, če bo moje telo to dopuščalo. Wimbledon je prioriteta, grand slami so prioriteta," je Nadal na Roland Garrosu odgovoril na vprašanje o Wimbledonu. "Igranje s protivnetnimi zdravili da, z injekcijami za lokalno anestezijo ne."

Nadal je dvakrat zmagal v Wimbledonu, leta 2008 in 2010. Z 22 zmagami na turnirjih za veliki slam med posamezniki je prehitel tako Rogerja Federerja kot Novaka Đokovića, ki ostajata pri 20 naslovih.