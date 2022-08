Nadala ne bo v Montrealu

Nadal, trenutno tretji igralec sveta za Rusom Danilom Medvedjevom in Nemcem Alexandrom Zverevom, ni igral na turnirjih vse od poškodbe na tekmovanju za grand slam v Wimbledonu. Takrat je zaradi poškodbe trebušne prepone odpovedal polfinalni obračun z Avstralcem Nickom Kyrgiosom.

"Odločili smo se, da ne grem v Montreal in nadaljujem proces treninga, da ne bi bil preobremenjen. Zahvaljujem se vodstvu turnirja za razumevanje, ki so ga vedno izkazovali, in tudi zdaj ni bilo nič drugače," je sporočil Nadal.