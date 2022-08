Nadala v Cincinnatiju izločil 152. igralec sveta

Poraz v Cincinnatiju za 36-letnega Španca obenem tudi pomeni, da do konca leta na svetovni lestvici ne more več prehiteti Rusa Danila Medvedjeva, ki je številka 1. Zmagovalec 22 turnirjev za veliki slam je po dvoboju dejal, da mu do OP ZDA ne bo lahko.

"Ko se vračaš po poškodbi, veliko pomeni, če zmagaš na prvem dvoboju. To danes žal meni ni uspelo," je povedal Rafael Nadal, ki je letošnjo sezono začel s tremi naslovi in 20 zaporednimi zmagami, v New York pa se bo moral odpraviti le z eno poletno tekmo na trdi podlagi.

"Ta turnir je bil zame zelo težak. Tekmec je danes igral bolje. V podaljšani igri prvega niza sem imel kar nekaj priložnosti, vendar sem zgrešil dve lahki žogici za niz," je še dejal izkušeni Španec.

"Težko je iz tega dvoboja odnesti veliko pozitivnih stvari. Moram še več trenirati. Moram se vrniti boljši," je pred selitvijo v New York še dodal Nadal.

Thiemu in Venus Willams posebni povabili za OP ZDA

Nekdanja zmagovalca teniškega odprtega prvenstva ZDA Dominic Thiem in Venus Williams sta med prejemniki posebnih povabil za nastop na letošnjem grand slamu v New Yorku. Avstrijec, ki je turnir osvojil leta 2020, je dobitnik enega od osmih "wild cardov" za zadnji veliki slam sezone, ki se bo začel 29. avgusta.

Kmalu po uspehu pred dvema letoma se je nekdanji tretji igralec sveta več kot eno leto ubadal s težavami zaradi poškodb. Zdaj 42-letna Američanka Venus Williams je bila prav tako dlje časa poškodovana, preden se je letos vrnila na turnejo na turnirju dvojic v Wimbledonu. Poleg Williamsove je posebno vabilo prejela tudi nekdanja zmagovalka OP Avstralije, Američanka ruskih korenin Sofia Kenin.

Serena Williams, najbolj znana med sestrami Williams, ima prav tako težave s poškodbami, vendar bo v New Yorku lahko nastopila zaradi zaščitene uvrstitve. Zmagovalka 23 turnirjev za grand slam je sicer nedavno sporočila, da želi v kratkem končati kariero. Američanka naj bi se upokojila po OP ZDA.