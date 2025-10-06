Nadaljuje se boj za naslov prvaka v razredu Superbike

Njegova trenutna prednost pred najbližjim zasledovalcem Nicolo Bulegom dve dirki pred koncem (Portugalska, Španija) znaša 36 točk. "Čeprav imam določeno točkovno prednost pred Bulegom, se zavedam, da me čakata še nekaj peklenskih dirk do konca sezone. Bila bi velika škoda, če se ne bi pred selitvijo k MotoGP-ju (raz)veselil še tretjega naslova v razredu Superbike. To bi bil najboljši možni zaključek," pravi Razgatlioglu.