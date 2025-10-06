Svetli način
Nadaljuje se boj za naslov prvaka v razredu Superbike

Ljubljana, 06. 10. 2025 14.42 | Posodobljeno pred 33 minutami

A.V.
V tem tednu bomo na VOYO priča manjšemu zatišju pred naslednjimi športnimi vrhunci. Ob koncu tedna nas čaka nadaljevanje napetega boja za naslov svetovnega prvaka v razredu Superbike med trenutno vodilnim Toprakom Razgatlioglujem in prvim zasledovalcem Nicolo Bulegom.

Turški dirkač ne skriva želje, da bi pred selitvijo v elitni motociklistični razred MotoGP rad osvojil še svoj tretji naslov svetovnega prvaka v razredu Superbike.

Toprak Razgatlioglu in Nicolo Bulega bosta na zadnjih dveh preizkušnjah odločala o zmagovalcu skupnega seštevka svetovnega prvenstva razreda Superbike.
Njegova trenutna prednost pred najbližjim zasledovalcem Nicolo Bulegom dve dirki pred koncem (Portugalska, Španija) znaša 36 točk. "Čeprav imam določeno točkovno prednost pred Bulegom, se zavedam, da me čakata še nekaj peklenskih dirk do konca sezone. Bila bi velika škoda, če se ne bi pred selitvijo k MotoGP-ju (raz)veselil še tretjega naslova v razredu Superbike. To bi bil najboljši možni zaključek," pravi Razgatlioglu.

Športni prenosi na VOYO v tem tednu (6. 10. - 12. 10. 2025)

sobota, 11. 10. - Superbike - VN Portugalske (Estoril)

nedelja, 12. 10. - Superbike - VN Portugalske (Estoril)

  • Regal
