Nadaljujejo se slabi slovenski nastopi v Parizu

V kvalifikacijah je nastopilo 80 plavalcev. Sašo Boškan je dosegel čas 1:48,38, s čimer je 23-letni plavalec Triglava zaostal tako za svojim državnim rekordom iz leta 2023 (1:47,62) kot tudi za svojim najboljšim časom letos (1:48,73), doseženim konec aprila v Banjaluki. Primož Šenica Pavletič je bil s časom 1:51,05 najhitrejši v svoji skupini, kar pa ni zadoščalo za uvrstitev v polfinale. Za 25-letnega člana PK Ljubljana je to najboljši dosežek letos, potem ko je aprila v Gradcu plaval 1:51,17.