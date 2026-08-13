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Nadaljujejo se slabi slovenski nastopi v Parizu

Pariz, 13. 08. 2026 10.40 pred 5 urami 1 min branja 3

Avtor:
STA
Bazen

Slovenska plavalca Primož Šenica Pavletič in Sašo Boškan se na evropskem prvenstvu v Parizu nista uspela uvrstiti v popoldanski polfinale na 200 m prosto. Boškan je dosegel 50. čas kvalifikacij, Šenica Pavletič pa 61. Najhitrejši v kvalifikacijah je bil Avstrijec Christian Giefing z novim avstrijskim rekordom.

Sašo Boškan
Sašo Boškan
FOTO: Luka Kotnik

V kvalifikacijah je nastopilo 80 plavalcev. Sašo Boškan je dosegel čas 1:48,38, s čimer je 23-letni plavalec Triglava zaostal tako za svojim državnim rekordom iz leta 2023 (1:47,62) kot tudi za svojim najboljšim časom letos (1:48,73), doseženim konec aprila v Banjaluki. Primož Šenica Pavletič je bil s časom 1:51,05 najhitrejši v svoji skupini, kar pa ni zadoščalo za uvrstitev v polfinale. Za 25-letnega člana PK Ljubljana je to najboljši dosežek letos, potem ko je aprila v Gradcu plaval 1:51,17.

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Christian Giefing se je kot najhitrejši uvrstil v polfinale s časom 1:44,96. Britanec James Guy z drugim mestom kvalifikacij je bil za 0,44 stotinke sekunde počasnejši, Francoz Sauveur Cristofini s tretjim pa za 0,97 stotinke.

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KOMENTARJI3

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Pomladni cvet
13. 08. 2026 11.12
a je ta članek zato da se obsoja naše športnike, namesto da bi se jih podprlo?
Odgovori
+0
1 1
V SHESHELJ
13. 08. 2026 11.29
Ja, če pa niso dobri. Tko pač je v Slo.
Odgovori
+1
1 0
Pomladni cvet
13. 08. 2026 12.04
še najbolj pomembno je da se posameznike podpira kadar nimajo dobrih rezultatov, saj s podporo bodo v prihodnje dosegali boljše rezultate
Odgovori
-1
0 1
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