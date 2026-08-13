Nadaljujejo se slabi slovenski nastopi v Parizu

V kvalifikacijah je nastopilo 80 plavalcev. Sašo Boškan je dosegel čas 1:48,38, s čimer je 23-letni plavalec Triglava zaostal tako za svojim državnim rekordom iz leta 2023 (1:47,62) kot tudi za svojim najboljšim časom letos (1:48,73), doseženim konec aprila v Banjaluki. Primož Šenica Pavletič je bil s časom 1:51,05 najhitrejši v svoji skupini, kar pa ni zadoščalo za uvrstitev v polfinale. Za 25-letnega člana PK Ljubljana je to najboljši dosežek letos, potem ko je aprila v Gradcu plaval 1:51,17.
Christian Giefing se je kot najhitrejši uvrstil v polfinale s časom 1:44,96. Britanec James Guy z drugim mestom kvalifikacij je bil za 0,44 stotinke sekunde počasnejši, Francoz Sauveur Cristofini s tretjim pa za 0,97 stotinke.
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