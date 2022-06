Nadalov nastop v Wimbledonu še pod vprašajem

V torek je že prestal prvo terapijo poškodovane leve noge, saj se prvak OP Francije želi pripraviti za Wimbledon, manj kot tri tedne pred začetkom turnirja v Londonu in sicer 27. junija.

Nadal, ki je v finalu na stadionu Philippe Chatrier po dveh urah in dvajsetih minutah premagal Norvežana Casperja Ruuda , se je po OP Francije odpravil v Španijo. Trenutno je doma na Majorki, kjer v domačem okolju celi vse posledice napornega turnirja.

Zaradi radiofrekvenčne terapije bodo živci na območju Nadalove poškodbe "začasno otrpli". " Rafa je že doma in bo preživel tri ali štiri dni z izvajanjem normalne vzdrževalne telesne aktivnosti. Če bo zdravljenje pozitivno učinkovalo, se bo kasneje vrnil k treningom na igrišču," je dejal tiskovni predstavnik. "Ne izključujemo, da bi naslednji teden šel na novo terapijo."

Rafael Nadal že leta trpi za težavo v stopalu, imenovano Mller-Weissov sindrom. Gre za redko in degenerativno stanje, ki prizadene kosti v stopalih.

"Tam bom, če bo moje telo to dopuščalo. Wimbledon je prioriteta, turnirji za grand slam so prioriteta," je v nedeljo odgovoril Nadal, ko so ga vprašali o Wimbledonu.

"Igranje s protivnetnimi zdravili, da, pod lokalno anestezijo, ne," je svoje zdravstvene težave opisal Nadal.