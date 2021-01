Nadalova kritika na račun Đokovića

Novak Đoković je pred tednom dni na avstralsko teniško zvezo naslovil pismo zahtev, v katerem se je zavzemal za sprostitev ukrepov za 72 igralcev in igralk, ki so se znašli v strogi karanteni brez dostopa do igrišč za trening in priprave na prvi grand slam sezone. Zahteve, med katerimi sta bili tudi nastanitev v zasebnih domovih s teniškimi igrišči ter boljša hrana, so naletele na neodobravanje avstralske javnosti in oblasti.

Triintridesetletni Đoković, ki je v obvezni karanteni v Adelajdi, se je kasneje javno izpostavil in na družbenih omrežjih dejal, da je želel le pomagati svojim tekmecem in da je imel pri tem le dobre namene. Nekatere zahteve pa so bile po njegovem mnenju vzete iz konteksta.

Rafael Nadal je imel glede tega v pogovoru za ESPN pomisleke, čeprav ni izpostavil, da je kritika namenjena Srbu. "Vsi radi pomagamo drug drugemu. Nekateri morajo vse, s čimer pomagajo drugim, predstaviti v javnosti. Drugi so poslužujejo zasebnih prijemov, brez javnega oglaševanja vsega, kar počnejo," je dejal.

Španec, Srb in številni drugi zvezdniki tenisa bodo po opravljeni karanteni v Adelajdi odigrali nekaj ekshibicijskih obračunov, nato pa bodo odleteli v Melbourne, kjer se bodo v začetku februarja začeli pripravljalni turnirji pred odprtim prvenstvom Avstralije. "Razmere so tu boljše, kot jih imajo nekateri igralci v Melbournu. So pa tudi tam igralci, ki imajo večje sobe in se lahko bolj posvetijo fizični pripravi ter imajo ob sebi tudi trenerje. Kje je torej meja? Vsi imamo svoja mnenja, spoštujemo pa tudi druga,"je karanteno opisal 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Prvi turnir velike četverice v sezoni 2021 se bo v Melbourne Parku začel 8. februarja.