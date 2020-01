Nadalovo sporočilo športnikom, ki se selijo v davčne oaze: Če tam nisi srečen, je lahko selitev precej dražja

Španec je priznal, da se na rodno Majorko zelo rad vrača, ker tam ni le teniški igralec. "Ko se vrnem na Majorko, se vrnem v običajno življenje. Običajno življenje me osrečuje. Tam nisem le teniški igralec, tam spet postanem človek," je dušo izlil Nadal. Ta je pri vsega 19 letih osvojil prvi grand slam, do letošnje sezone pa se jih je na njegovem računu znašlo že 19, le en manj kot jih ima trenutni rekord, živa legenda tenisa - Roger Federer. "Z Rogerjem imava odnos, ki je mešanica rivalstva, kolegializma in prijateljstva. Mislim, da sva imela zelo intenzivno, a zdravo rivalstvo. Spoštljivo. Začasa najinih karier sva razumela, da v tenisu ne gre zgolj za zmagovanje," je priznal 33-letnik. Priznal je, da bil kdaj pa kdaj ljubosumen na druge igralce, tudi na Federerja. Ljubosumen na to, da sam ni imel tako malo težav s poškodbami kot konkurenca. Nadal ne verjame, da so te posledica preveč intenzivne igre. "Ne bi rekel oz. ne vem. Zaradi načina, na katerega igram, so govorili, da ne bom imel dolge kariere. Toda še vedno sem tukaj," je opozoril Španec. Ta v poklicni karieri na tekmah ni razbil niti enega samega loparja, kar ga loči od večine preostalih profesionalcev. Kje tiči razlog? "Moja družina mi ne bi dovolila razbiti loparja. Če bi razbil lopar, bi to pomenilo, da ne znam nadzirati svojih čustev," je razložil Nadal.