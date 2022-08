Nadarjeni Ayuso Pogačarjev moštveni kolega do 2028

Juan Ayuso je prve korake v poklicnem kolesarstvu storil po prestopu k emiratom sredi sezone 2021, letos pa je slavil tudi prvo zmago na dirki Circuito de Getxo, konec preteklega meseca. Zabeležil je tudi nekaj drugih vidnih izidov. Na dirki svetovne serije po Romandiji je bil skupno četrti, po Kataloniji pa peti. Obenem je še štirikrat stal na odru za zmagovalce v posamičnih etapah in dirkah.

Ekipa emiratov je v zadnjih tednih podaljšala pogodbe s Poljakom Rafalom Majko, Italijanom Diegom Ulissijem, Američanom Brandonom McNultyjem, Dancem Mikkelom Bjergom (vsi do konca sezone 2024) ter Italijanom Matteom Trentinom, Norvežanom Vegardom Stakejem Laengenom ter portugalskima dvojčkoma Ivom in Ruijem Oliveiro (vsi do konca sezone 2023).

Za zdaj še ni znana usoda drugega Slovenca v ekipi, Jana Polanca, ki mu po koncu sezone poteče pogodba. Tadej Pogačar je že pred časom podaljšal pogodbo do konca sezone 2027.