Nadarjeni Portugalec v Celju

Diogo Silva je bil na zadnjem evropskem prvenstvu, ki je potekalo prav v Celju, izbran v najboljšo postavo prvenstva, prav tako pa je bil izbran za najkoristnejšega igralca EP-ja, na katerem je bil tudi drugi strelec. Diogo velja za enega najperspektivnejših portugalskih igralcev in prihaja v Celje kot posojen igralca Porta, z možnostjo podaljšanja posoje in kasnejšega odkupa. "Igrali bomo v elitni ligi prvakov proti ekipam, kot so Barcelona, Paris Saint Germain, Flensburg ... Čaka nas trdo delo, dobri treningi. V Celju si želim napredovati, kot so to storili že mnogi igralci pred mano. Zavedam se, da gre kariera korak za korakom in da je potrebno odrekanje in maksimalna angažiranost. Zato sem izbral Celje," je za uradno spletno stran celjskega kluba povedal mladi Portugalec.