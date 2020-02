'Mrtvi tek' Messija in Hamiltona za nagrado laureus, dobitnica tudi Bilesova

Bilesove "protikandidatke" so bile jamajška atletinja Shelly-Ann Fraser-Pryce , ameriška nogometašica Megan Rapinoe, ameriška atletinja Allyson Felix, japonska teniška igralka Naomi Osaka in ameriška alpska smučarka Mikaela Shiffrin .

Messi je prvi nogometaš v zgodovini, Hamilton pa tretji dirkač, ki sta prejela prestižno športno nagrado laureus. Pred Hamiltonom sta to nagrado osvojila tudi Nemca Michael Schumacher in Sebastian Vettel. Messi se ni udeležil današnje gala prireditve v glasbeni dvorani Verti v Berlinu, Hamiltonu pa je nagrado izročil znani francoski nogometni trener Arsene Wenger. V moški konkurenci so bili poleg Messija in Hamiltona med nominiranci za prestižno nagrado tudi španski teniški igralec Rafael Nadal , ameriški golfist Tiger Woods , španski motociklist Marc Marquez in kenijski maratonec Eliud Kipchoge .

Ekipa leta je moška španska košarkarska reprezentanca, ki je slavila na lanskem svetovnem prvenstvu na Kitajskem. Za to nagrado so se potegovali tudi angleška nogometna ekipa Liverpool, ameriška ženska nogometna reprezentanca, moštvo formule 1 Mercedes, ragbi reprezentanca Južne Afrike in kanadska košarkarska ekipa v ligi NBA Toronto Raptors.

V kategoriji novinec leta je zmagal kolumbijski kolesar Egan Bernal, za to nagrado pa so se poleg zmagovalca lanske dirke po Franciji potegovali tudi kanadska teniška igralka Bianca Andreescu, japonska reprezentanca v ragbiju, ameriški boksar Andy Ruiz in ameriška plavalka Regan Smith.

Med športniki invalidi je smetano pobrala ukrajinska veslačica in smučarska tekačica z ameriškim potnim listom Oksana Masters, v kategoriji akcijskih športov je drugič zaporedoma slavila ameriška deskarka Chloe Kim, največjo športno vrnitev v minulem letu pa je po mnenju akademije laureus uprizorila nemška dirkačica Sophia Flörsch. Današnja podelitev nagrad laureus je bila v nemški prestolnici drugič po letu 2016.