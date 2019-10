Nairo Quintana napovedal, da bo nastopil na dirki po Franciji

"Rad bi vas pomiril: tudi prihodnje leto gremo zagotovo na Tour de France," je dejal 29-letni kolesar Nairo Quintana na novinarski konferenci v Bogoti.

Konec avgusta oziroma v začetku septembra je Quintana zapustil ekipo Movistar, od začetka leta 2020 pa bo član francoske ekipe Arkea-Samsic, s čimer je poskrbel za dvome o njegovem sodelovanju na francoski pentlji 2020, na kateri je bil leta 2013 in 2015 skupno drugi, leta 2016 pa tretji.

Ekipa Arkea-Samsic je del kontinentalne profesionalne kategorije, korak do elite, ki potrebuje posebno povabilo za nastop na največjih dirkah. Quintana bo skupaj s francoskim prvakom Warrenom Barguilomvodja nove ekipe. Kolumbijski zvezdnik je v karieri osvojil tudi Giro (2014) in Vuelto (2016), nazadnje pa je letos poleti zmagal na maratonski etapi dirke Tour de France med Gapom in Valloirom.