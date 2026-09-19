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'Naj Ljubljana za en teden postane evropska prestolnica namiznega tenisa'

Ljubljana, 19. 09. 2026 07.48 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Darko Jorgić

Darko Jorgić bo prihodnji mesec na domačem evropskem prvenstvu četrti nosilec, so v sporočilu za javnost napisali organizatorji tekmovanja, ki bo v ljubljanskih Stožicah potekalo med 11. in 18. oktobrom. Jorgić si je zagotovil mesto med najboljšimi štirimi nosilci po zadnji posodobitvi lestvice evropske zveze, ki se nekoliko razlikuje od svetovne.

Darko Jorgić
Darko Jorgić
FOTO: Profimedia

Pred Hrastničanom Darkom Jorgićem sta na lestvici francoska brata Felix in Alexis Lebrun, ki brani naslov izpred dveh let, ko je bilo prvenstvo stare celine v avstrijskem Linzu. Pred Jorgićem, ki je na EP 2022 v Münchnu osvojil srebrno kolajno, je še Šved Truls Möregardh na tretjem mestu. Drugi slovenski igralec v moški konkurenci Deni Kožul je na evropski lestvici na 30. mestu.

Oba najboljša Slovenca se bosta domači publiki v Ljubljani predstavila tudi med dvojicami. Nekdanja evropska mladinska prvaka v tej kategoriji imata skupni cilj, saj se želita prebiti na olimpijski turnir dvojic v Los Angelesu. Tam bo nastopilo zgolj 16 najboljših svetovnih dvojic.

V moški selekciji, ki jo vodi Matej Mamut, bodo na domačem EP igrali še Peter Hribar, Miha Podobnik in Brin Vovk Petrovski.

Sara Tokić
Sara Tokić
FOTO: NTZS

V ženski konkurenci bo prvenstvo v Ljubljani med Slovenkami z najboljšim izhodiščem začela Sara Tokić, ki je letos že presenetila z medaljo na evropskem prvenstvu med mlajšimi članicami v Romuniji. Prav zaradi tega uspeha Primorke ima slovenska ženska vrsta na prvenstvu eno igralko več. Ob Tokić bodo pod vodstvom selektorice Vesne Ojsteršek igrale še Ana Tofant, Katarina Stražar, Lara Opeka, Tjaša Novak, Lea Paulin in Laura Rahotin Pavič.

Evropsko prvenstvo predstavlja pomembno priložnost za mednarodno promocijo Ljubljane in Slovenije kot gostiteljice največjih športnih dogodkov. Poleg športnikov bodo v času prvenstva v Ljubljani predstavniki mednarodne in evropske zveze, nacionalnih zvez, športni funkcionarji, mediji, partnerji ter številni obiskovalci iz tujine.

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"Naša želja je, da Ljubljana oktobra za en teden postane evropska prestolnica namiznega tenisa. Pred nami je izjemna priložnost, da slovenski javnosti približamo najboljši evropski namizni tenis, hkrati pa Evropi pokažemo, da zna Slovenija organizirati največje športne dogodke," so, kot poroča STA, zapisali pri Namiznoteniški zvezi Slovenije (NTZS).

Časa za skupne priprave za Slovence ne bo prav veliko, še posebej ne za Jorgića, ki ga v začetku oktobra čaka še en turnir svetovne serije na Kitajskem. Vsi drugi pa se bodo razveselili odprtja novega vadbenega centra NTZS v Ljubljani. Odprtje bo v ponedeljek na Dolgem mostu, je dodala krovna zveza.

Razlagalnik

Namizni tenis, znan tudi kot pingpong, je šport, pri katerem dva ali štirje igralci z loparji odbijajo lahko votlo žogico čez mrežo na mizi. Šport se je razvil v Angliji v 19. stoletju kot družabna igra višjega sloja po večerji, kjer so za opremo uporabljali vsakdanje predmete, kot so knjige za mrežo in zamaški za žogice. Kasneje se je razvil v visoko tehnološki in fizično zahteven tekmovalni šport, ki zahteva izjemne reflekse, hitrost in natančnost.

V športnih turnirjih je nosilec tekmovalec, ki je na podlagi svoje trenutne uvrstitve na svetovni ali regionalni lestvici razvrščen tako, da se v začetnih krogih tekmovanja ne sreča z drugimi visoko rangiranimi igralci. Sistem nosilcev omogoča, da se najboljši tekmovalci med seboj pomerijo šele v kasnejših fazah turnirja, kar zagotavlja, da se v finalu praviloma srečata dva najboljša udeleženca.

Športna dvorana Stožice v Ljubljani je del večjega športnega parka in predstavlja največjo večnamensko dvorano v Sloveniji. Odprta je bila leta 2010 in je postala osrednje prizorišče za vrhunske mednarodne dogodke, vključno s košarkarskimi, odbojkarskimi in rokometnimi tekmovanji. Zaradi svoje kapacitete in sodobne infrastrukture omogoča izvedbo velikih športnih spektaklov, ki zahtevajo visoke organizacijske standarde.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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