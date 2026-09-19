'Naj Ljubljana za en teden postane evropska prestolnica namiznega tenisa'

Pred Hrastničanom Darkom Jorgićem sta na lestvici francoska brata Felix in Alexis Lebrun, ki brani naslov izpred dveh let, ko je bilo prvenstvo stare celine v avstrijskem Linzu. Pred Jorgićem, ki je na EP 2022 v Münchnu osvojil srebrno kolajno, je še Šved Truls Möregardh na tretjem mestu. Drugi slovenski igralec v moški konkurenci Deni Kožul je na evropski lestvici na 30. mestu.

Oba najboljša Slovenca se bosta domači publiki v Ljubljani predstavila tudi med dvojicami. Nekdanja evropska mladinska prvaka v tej kategoriji imata skupni cilj, saj se želita prebiti na olimpijski turnir dvojic v Los Angelesu. Tam bo nastopilo zgolj 16 najboljših svetovnih dvojic.

V moški selekciji, ki jo vodi Matej Mamut, bodo na domačem EP igrali še Peter Hribar, Miha Podobnik in Brin Vovk Petrovski.