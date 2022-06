'Naj o prvem mestu odloča tekma z Nemkami'

Slovenske rokometašice so se na prvenstvo z veliko vnemo pripravljale že tekom klubske sezone. Na zadnjih skupnih akcijah so v večji meri sodelovala le dekleta, ki bodo branila slovenske barve med svetovno elito. Selektor Sebastjan Oblak je na zadnji spisek uvrstil 19 igralk, ki bodo tudi tvorile reprezentanco na mundialu. Na vsaki tekmi jih bo lahko nastopilo 16. Na seznamu najdemo četverico rokometašic, ki so že imele priložnost sodelovati tudi v ženski članski reprezentanci. Krožna napadalka Valentina Tina Klemenčič (RK Krim Mercator) je kljub mladosti njen standardni člen že daljše obdobje, v katerem je članski dres oblekla 18-krat. Leva zunanja rokometašica Erin Novak (ŽRK Krka Novo mesto) je do danes zbrala sedem članskih nastopov in bila del izbrane vrste na zadnjem svetovnem prvenstvu v Španiji, medtem ko sta vratarka Karin Kuralt (RK Olimpija) in levokrilna igralka Nena Černigoj (ŽRK Mlinotest Ajdovščina), ki je s 17 leti v povprečju dve leti mlajša od svojih tokratnih soigralk, pod vodstvom članskega selektorja Dragan Adžića oktobra v Stožicah proti Norveški vpisali debitantska nastopa.

Poleg slednjih se na spisku nahajajo še Ana Taeng on Čokelc (ŽRK Trgo ABC Izola), Tinkara Kogovšek, Saša Posega (obe ŽRD Litija), Ema Marković, Tia Tomc, Azra Zulić, Nika Dobnik (vse ŽRK Z'dežele), Nika Hilj (ŽURD Koper), Neja Polak,Neja Ocepek (obe RK Krim Mercator), Ivona Barukčič (ŽRK Krka Novo mesto), Lana Artelj, Tjaša Žener (obe RK Zelene doline Žalec), Ana Kolobarič in Dijana Džajić (obe RK Olimpija). "Resnično moram pohvaliti vsa dekleta za do sedaj opravljeno delo. Dobro in pridno so trenirala, zato si je vseh 19 zaslužilo vpoklic na sklepne priprave," je za uradno spletno stran RZS uvodoma povedal mladinski selektor Oblak.