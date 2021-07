Naj se jih usliši: Američani Slovencem napovedali kar sedem medalj

Tudi Bestsports je 20. julija posodobil svojo napoved olimpijskih kolajn, prav tako kot Olympicmedalspredictions pa Sloveniji napovedujejo štiri kolajne, od tega eno zlato in tri srebrne. Vse od junija leta 2019 na Bestsports redno posodabljajo bero kolajn, Slovenija pa ves čas niha med tremi in štirimi.

Po napovedi Olympicmedalspredictions Slovenija ostaja pri štirih kolajnah, po njihovi oceni bi dežela na sončni strani Alp osvojila dve zlati in dve bronasti kolajni. Na vrhu te lestvice so Američani, ki jim Olympicmedalspredictions napoveduje natanko 50 zlatih kolajn.

AP je Sloveniji pripisal eno zlato kolajno, in sicer Janji Garnbret v športnem plezanju, srebro pa so predvideli trem športnikom. To so Živa Dvoršak (strelstvo), Tadej Pogačar (kolesarstvo) in Kristjan Čeh (atletika). Bron bi pripadel Benjaminu Savšku (kajak/kanu na divjih vodah), Anji Osterman in Špeli Ponomarenko Janić (kajak/kanu na mirnih vodah) ter Tini Trstenjak (judo).

V zadnji napovedi so Slovencem prisodili zlato kolajno v športnem plezanju, dve medalji v kajaku in kanuju, pri čemer so združili tako tekmovanja na mirnih kot divjih vodah. Eno kolajno pa so pripisali še judoistom.

Tudi na tej lestvici prednjačijo Američani s 47 zlatimi kolajnami, sledijo pa jim Kitajci (30) in predstavniki Rusije (24), ki tam zaradi dopinških nečednosti ne bodo nastopali pod simboli svoje države.

Po navedbah portala results.totallympics so na vrhu prav tako Združene države Amerike. Tem pripisujejo natanko 100 kolajn, od tega 50 zlatih. Slovenija naj bi tudi po tej napovedi prejela štiri kolajne, od tega dve zlati in dve bronasti. Štiri odličja je Slovenija osvojila tudi na poletnih igrah leta 2016 v Riu de Janeiru in 2012 v Londonu.

Gracenote na vrh uvršča ZDA, a je, kar se tiče Američanov, nekoliko manj optimističen s 40 zlatimi kolajnami. Sledijo Kitajska (33), Japonska (26) in ruski športniki (21). Še štiri druge olimpijske ekipe bi po njihovih napovedih prejele več kot deset zlatih kolajn. Največje število kolajn pa bi pripadlo ZDA (96), nato ruskim športnikom (68), Kitajski (66) in Japonski (60). Velika Britanija bi kot edina preostala ekipa po njihovih napovedih prebila mejo 50 kolajn.