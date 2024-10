Najbolje moramo biti pripravljene takrat, ko je to najbolj pomembno

Ljubljanske rokometašice so pred dnevi pretrpele sploh prvi poraz v sezoni. V domačih Stožicah so morale priznati premoč tekmic iz romunske prestolnice. Krimovke bodo skušale vtis popraviti na zahtevnem in vselej vročem gostovanju pri Ferencvarosu iz Budimpešte. Prenos od 15.50 na Kanalu A in VOYO.

EHF Liga prvakinj: FTC – Krim Mercator FOTO: VOYO icon-expand

Rokometašice Krima Mercatorja v soboto čaka nov izziv v Ligi prvakinj. Potem ko je minuli vikend Bukarešta končala njihov zmagoviti niz, se pri Ljubljančankah zavedajo, da bo v dvoboju z madžarskim Ferencvarosem pomembno tudi, kako se bodo kot ekipa odzvale na poraz. Čeprav je tekmec izjemno kakovosten, verjamejo v dobro igro in upajo na dve točki. Rokometašice Krima so to sezono Lige prvakinj odlično začele in uvodoma nanizale štiri zaporedne zmage nad hrvaško Podravko Vegeto, romunsko Bistrito, danskim Nyköbingom in norveškim Storhamarjem. Minulo soboto pa so rokometašice romunske Bukarešte končale njihov zmagoviti niz.

Jovanka Radičević po tej sezoni končuje kariero. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Medsebojni obračuni Krima Mercatorja in Ferencvarosa so bili v preteklih sezonah vselej napeti. Lani sta ekipi igrali dvakrat, obe tekmi so dobile tigrice, medtem ko je bil FTC v sezoni 2022/23 uspešnejši in je prav tako slavil dvakrat. Zanimivo je, da sta se zasedbi pomerili že v sezoni 1996/97, ko sta obe zabeležili po eno zmago. Tudi tokrat je pričakovati podoben izenačen boj, saj se obe ekipi ponašata z močno zasedbo in visokimi ambicijami v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju. K temu dodaja še poseben pridih Daria Dmitrieva, ki je še lani igrala v Krimovem dresu, zdaj pa bo stala na drugi strani.

Tjaša Stanko vidi sobotno tekmo kot odlično priložnost za povratek po prvem porazu v sezoni: "Vemo, da bo težko, a pripravljene smo. FTC je ekipa z vrhunskimi posameznicami, a nas to ne sme presenetiti. Osredotočene moramo biti na svojo igro." Poudarja tudi, da bo ključ do uspeha disciplina v obrambi, kjer Krimovke želijo popraviti vtis z zadnjega obračuna. S tem se strinja tudi Jovanka Radičević, ki verjame, da je pritisk dodatna motivacija za ekipo: "Agresivnost od prve minute bo ključna, obramba pa bo morala biti na najvišjem nivoju," sporoča izkušena Jovanka Radičević, ki po tej sezoni nepreklicno končuje profesionalno kariero.

Jovanka Radičević FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Črnogorka po prvem porazu na dosedanji evropski poti umirja žogo in pravi, da so tako zmage kot porazi sestavni del športa. "To je tisto, kar športu daje poseben čar. Kadar zmaguješ, nimaš veliko časa za slavje, tudi ko izgubiš, ni veliko časa za žalost. Pogled je že usmerjen proti novemu cilju. Pred nami je nov izziv, nov tekmec. Če je bilo treba izgubiti, je bolje, da je bilo to sedaj kot pa v nadaljevanju sezone. Lani je na primer Metz zmagoval po tekočem traku, nato pa končal nastope v četrtfinalu. Najbolje moramo biti pripravljene takrat, ko je to najbolj pomembno. Verjamem, da v četrtfinalu."

Kot je dodala 37-letna Črnogorka, je to sezono cilj Ljubljančank uvrstitev na sklepni turnir final 4. "Predvsem je pomembno, da ohranimo dobre stvari, ki nas krasijo, in se osredotočimo nanje. Čaka nas težko gostovanje, vendar moramo v tekmo s Ferencvarosem vstopiti pogumno in odločno. Vemo, kako kakovostno ekipo imajo, saj so kupili vse, kar je bilo za kupiti, gre za najboljšo napadalno ekipo to sezono. Potrebujemo mirno glavo in vroče srce ter pokazati pogum na igrišču. Tekma bo težka tudi zaradi publike, vendar naj bo to za nas le dodatna motivacija."

EHF Liga prvakinj: FTC - Krim Mercator FOTO: Kanal A icon-expand