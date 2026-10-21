Najboljša evropska predstava Celja za poraz s štirimi goli

Celjska zasedba je doživela peti poraz v skupinskem delu tekmovanja. Po francoskem PSG jih je drugič v tej sezoni premagala še ekipa iz Alborga. Slovenske prvake zadnja tekma čaka 28. oktobra, ko bodo v dvorani Zlatorog gostili tradicionalne tekmece iz Zagreba.
Na petih tekmah v skupini C je Alborg zbral devet točk, PSG sedem, Zagreb tri, Celje Pivovarna Laško pa je brez njih. Slovenski prvaki so že prejšnji teden po tekmi proti PSG zapravili vse možnosti za uvrstitev v glavni del tekmovanja, mednarodna sezona pa se za rokometaše iz knežjega mesta ne bo končala.
V spomladanskem delu bodo nastopali v glavnem delu evropske lige, tako kot vse tretje- in četrtouvrščene ekipe iz vseh šestih skupin v ligi prvakov.
Celjski mladci niso bili kos rokometnim silakom iz Hamletove dežele. Sredi prvega polčasa so zaostali za sedem golov (5:12), nato pa vidno popravili svojo igro v napadu in obrambi ter tik pred koncem prvega polčasa znižali na 10:13.
V drugem polčasu so večino časa kljubovali gostiteljem, kljub srčni in bojeviti predstavi pa jih niso mogli resneje ogroziti. V celjski ekipi so bili najučinkovitejši Aljuš Anžič, Tadej Mazej in Mattis Heiss, ki so dosegli po pet golov, vratar Gal Gaberšek pa je zbral 11 obramb.
Liga prvakov, skupina C, 5. krog, izid:
Aalborg - Celje Pivovarna Laško 34:30 (17:13)
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