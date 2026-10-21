Najboljša evropska predstava Celja za poraz s štirimi goli

Celjska zasedba je doživela peti poraz v skupinskem delu tekmovanja. Po francoskem PSG jih je drugič v tej sezoni premagala še ekipa iz Alborga. Slovenske prvake zadnja tekma čaka 28. oktobra, ko bodo v dvorani Zlatorog gostili tradicionalne tekmece iz Zagreba.

Na petih tekmah v skupini C je Alborg zbral devet točk, PSG sedem, Zagreb tri, Celje Pivovarna Laško pa je brez njih. Slovenski prvaki so že prejšnji teden po tekmi proti PSG zapravili vse možnosti za uvrstitev v glavni del tekmovanja, mednarodna sezona pa se za rokometaše iz knežjega mesta ne bo končala.