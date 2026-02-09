'Najboljša predstava evropske sezone je dober obet za ključno tekmo'

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Krim OTP Group Mercator je prikazal eno boljših, če ne celo najboljšo predstavo v evropski sezoni.

Najboljši dve ekipi iz skupine B se bosta neposredno uvrstili v četrtfinale, ekipe od 3. do 6. mesta pa bodo nastopile v razigravanju za preboj med najboljših osem.

Krimovke je krasila dinamična, kombinatorna in hitra igra, ki je razveselila in na trenutke navdušila gledalce v Hali Tivoli, a to ni bilo dovolj za kakšno (dragoceno) točko, ki bi jih približala želenemu napredovanju v izločilne boje. Podvig bodo lovile v zadnjih dveh krogih LP. Najprej bodo 14. februarja gostovale v hrvaški Koprivnici, 21. februarja pa bodo gostile trenutno vodilne rokometašice iz francoskega Bresta.

Žiga Novak FOTO: RK Krim Mercator

"Res smo se nadejali uspeha. Kot sem napovedal že pred tekmo, smo prišli po vsaj eno, če ne dve točki. Primarni cilj je bila seveda zmaga, a bi bili zadovoljni tudi z remijem. Žal na koncu ostajamo praznih rok. Menim, da so tekmo odločile malenkosti. V napadu smo igrali dobro, a smo imeli v drugem polčasu krizno obdobje brez zadetka, ko so si nasprotnice priigrale prednost. Zapravili smo nekaj žog, one pa so to kaznovale s protinapadi. Čeprav smo jih lovili, je treba priznati, da gre za eno napadalno najučinkovitejših ekip v skupini, kar dokazuje tudi njihovo visoko število doseženih zadetkov," je bil po novem evropskem porazu, devetem po vrsti, izčrpen strateg Ljubljančank Žiga Novak.

Tamara Mavsar FOTO: Damjan Žibert

"Že ob pogledu na lestvico smo se zavedale, da so favoritinje. Kljub temu menim, da je bila to v celoti gledano ena naših najboljših tekem v sezoni. Čeprav smo danes izgubile, smo se borile od prve do zadnje minute in končno presegle tudi mejo 30 zadetkov. To je dobra popotnica za naslednji vikend, ki je za nas verjetno najpomembnejši v celotni sezoni. Če bomo prikazale takšno igro in borbo, se v Koprivnici ničesar ne bojim. Mislim, da smo končno sestavile pravo tekmo v obeh fazah igre, tako v obrambi kot v napadu. Seveda je prišlo do nekaj črnih minut, ko nismo zadele, a dejstvo je, da niso zadele niti nasprotnice. Niso nam ušle predaleč, a si vseeno težko privoščimo zaostanek treh ali štirih golov. Lovljenje rezultata namreč terja veliko energije, ki nam je na koncu morda zmanjka za popolno presenečenje," pa je po tesnem porazu proti vroči danski ekipi dejala kapetanka Krimovk Tamara Mavsar.