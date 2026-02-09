Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

'Najboljša predstava evropske sezone je dober obet za ključno tekmo'

Ljubljana, 09. 02. 2026 14.13 pred 6 dnevi 2 min branja 2

Avtor:
M.J.
Tamara Mavsar

Krimovke so proti danskemu Ikastu prikazala srčno in bojevito predstavo, a ostala brez želenega točkovnega izkupička v rokometni Ligi prvakinj. Preboj na šesto mesto v skupini B, ki prinaša nastop v razigravanju za četrtfinale, bodo ljubljanske rokometašice iskale na zadnjih dveh tekmah. Ključno bo gostovanje v hrvaški Koprivnici čez nekaj dni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Krim OTP Group Mercator je prikazal eno boljših, če ne celo najboljšo predstavo v evropski sezoni. 

Najboljši dve ekipi iz skupine B se bosta neposredno uvrstili v četrtfinale, ekipe od 3. do 6. mesta pa bodo nastopile v razigravanju za preboj med najboljših osem.

Krimovke je krasila dinamična, kombinatorna in hitra igra, ki je razveselila in na trenutke navdušila gledalce v Hali Tivoli, a to ni bilo dovolj za kakšno (dragoceno) točko, ki bi jih približala želenemu napredovanju v izločilne boje. Podvig bodo lovile v zadnjih dveh krogih LP. Najprej bodo 14. februarja gostovale v hrvaški Koprivnici, 21. februarja pa bodo gostile trenutno vodilne rokometašice iz francoskega Bresta.

Žiga Novak
Žiga Novak
FOTO: RK Krim Mercator

"Res smo se nadejali uspeha. Kot sem napovedal že pred tekmo, smo prišli po vsaj eno, če ne dve točki. Primarni cilj je bila seveda zmaga, a bi bili zadovoljni tudi z remijem. Žal na koncu ostajamo praznih rok. Menim, da so tekmo odločile malenkosti. V napadu smo igrali dobro, a smo imeli v drugem polčasu krizno obdobje brez zadetka, ko so si nasprotnice priigrale prednost. Zapravili smo nekaj žog, one pa so to kaznovale s protinapadi. Čeprav smo jih lovili, je treba priznati, da gre za eno napadalno najučinkovitejših ekip v skupini, kar dokazuje tudi njihovo visoko število doseženih zadetkov," je bil po novem evropskem porazu, devetem po vrsti, izčrpen strateg Ljubljančank Žiga Novak

Tamara Mavsar
Tamara Mavsar
FOTO: Damjan Žibert

"Že ob pogledu na lestvico smo se zavedale, da so favoritinje. Kljub temu menim, da je bila to v celoti gledano ena naših najboljših tekem v sezoni. Čeprav smo danes izgubile, smo se borile od prve do zadnje minute in končno presegle tudi mejo 30 zadetkov. To je dobra popotnica za naslednji vikend, ki je za nas verjetno najpomembnejši v celotni sezoni. Če bomo prikazale takšno igro in borbo, se v Koprivnici ničesar ne bojim. Mislim, da smo končno sestavile pravo tekmo v obeh fazah igre, tako v obrambi kot v napadu. Seveda je prišlo do nekaj črnih minut, ko nismo zadele, a dejstvo je, da niso zadele niti nasprotnice. Niso nam ušle predaleč, a si vseeno težko privoščimo zaostanek treh ali štirih golov. Lovljenje rezultata namreč terja veliko energije, ki nam je na koncu morda zmanjka za popolno presenečenje," pa je po tesnem porazu proti vroči danski ekipi dejala kapetanka Krimovk Tamara Mavsar.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
rokomet liga prvakinj krim

Slovenci v Ljubljani s svetovni prvaki in podprvaki

V ponovitvi finala iz leta 2015 Seattle do drugega naslova

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Uporabnik1935308
09. 02. 2026 17.28
Kdo pa denar Deji daje?
Odgovori
0 0
Amor Fati
09. 02. 2026 14.47
Brez Deje Doler bi ta klub že zdavnaj propadel. Res kapo dol. Kapo dol.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki pokazala skoraj vse
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
vizita
Portal
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
cekin
Portal
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
moskisvet
Portal
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
dominvrt
Portal
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Izvor živali v kitajskem horoskopu
okusno
Portal
Po sladkem vikendu: 5 lahkih kosil za nov začetek tedna
Hitra sladica za zimske počitnice
Hitra sladica za zimske počitnice
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
voyo
Portal
Ježek Sonic
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534