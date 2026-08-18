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Najboljša sezona Ane Belac na turneji LPGA

Portland, 18. 08. 2026 07.56 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Ana Belac

Golfistka Ana Belac, edina slovenska predstavnica na najmočnejši svetovni turneji, ameriški LPGA, je dosegla nov odličen rezultat. Na turnirju Standard Portland Classic z nagradnim skladom dva milijona dolarjev (1,73 milijona evrov) je zasedla 32. mesto ter se v seštevku sezone prebila med prvih sto igralk.

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Ana Belac se je sedmič v sezoni prebila skozi rez oziroma se uvrstila v finalni del. Vseh sedem turnirjev je hkrati končala med prvimi 50, kar pomeni, da je že zdaj to njena najuspešnejša sezona v karieri. To se Belac pozna tudi na bančnem računu, saj je letos z denarnimi nagradami zaslužila že več kot 175.000 evrov. Za primerjavo je leta 2021, ko je bila še novinka na turneji LPGA in ki je bila do sedaj njena najboljša sezona, zaslužila skoraj polovico manj.

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Belac je v Portlandu igrala konstantno in turnir končala z devetimi udarci pod parom igrišča (72, 68, 69, 70). Zmagala je Tajka Jeeno Thitikul z rezultatom -22. 

Ana Belac
Ana Belac
FOTO: GZS

"Moj pater je bil čez vikend na počitnicah na severnem polu, a sem se kljub temu prebila do 32. mesta," je na Instagramu zapisala 22-letna Slovenka, ki bo dejavna tudi naslednja dva tedna. Najprej jo čaka turnir CPKC Women's Open pri Edmontonu, kjer si bodo igralke razdelile 2,3 milijona evrov nagradnega sklada.

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