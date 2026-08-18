Najboljša sezona Ane Belac na turneji LPGA

Ana Belac se je sedmič v sezoni prebila skozi rez oziroma se uvrstila v finalni del. Vseh sedem turnirjev je hkrati končala med prvimi 50, kar pomeni, da je že zdaj to njena najuspešnejša sezona v karieri. To se Belac pozna tudi na bančnem računu, saj je letos z denarnimi nagradami zaslužila že več kot 175.000 evrov. Za primerjavo je leta 2021, ko je bila še novinka na turneji LPGA in ki je bila do sedaj njena najboljša sezona, zaslužila skoraj polovico manj.
Belac je v Portlandu igrala konstantno in turnir končala z devetimi udarci pod parom igrišča (72, 68, 69, 70). Zmagala je Tajka Jeeno Thitikul z rezultatom -22.
"Moj pater je bil čez vikend na počitnicah na severnem polu, a sem se kljub temu prebila do 32. mesta," je na Instagramu zapisala 22-letna Slovenka, ki bo dejavna tudi naslednja dva tedna. Najprej jo čaka turnir CPKC Women's Open pri Edmontonu, kjer si bodo igralke razdelile 2,3 milijona evrov nagradnega sklada.
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