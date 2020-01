Najboljša uvrstitev Marčiča v karieri, Alonso delal 'premete' prek sipin

Nekdanji svetovni prvak formule 1 Fernando Alonso je po prvem kilometru desete etape, ki je dirkače popeljala od Haradha do Šubajtaha, prehitro zapeljal na sipino in se s svojo toyoto večkrat prevrnil. Kljub temu, da je s sovoznikom, legendarnim "dakaristom" Marcom Como, pristal na kolesih in nadaljeval z vožnjo, je v etapi izgubil več kot eno uro in dirko nadaljeval brez sprednjega vetrobranskega stekla.