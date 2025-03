Najboljši dirkači na svetu so se spomnili tudi na Michaela Schumacherja

Najboljši avtomobilistični dirkači so se v Sydneyju zbrali na dirki prvakov (Race of Champions), ob tem pa niso pozabili na enega izmed najboljših dirkačev v zgodovini formule ena. Med dogodkom so namreč počastili Michaela Schumacherja, ki še vedno okreva po hudi poškodbi glave, slovesnost pa sta vodila njegov sin Mick Schumacher in njegov nekdanji moštveni kolega Sebastian Vettel.