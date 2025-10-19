Drugi športi
Najboljši dvignejo tudi več kot 200 kilogramov
Počep, potisk s prsi in mrtvi dvig so tri discipline klasičnega troboja moči oziroma tako imenovanega powerliftinga. Gre za športno panogo dvigovanja uteži, v kateri se je na že 10. državnem tekmovanju v Kidričevem pomerilo 44 tekmovalcev. Najboljši pa - kot za šalo - dvignejo tudi več kot 200 kilogramov. Zakaj je ta šport čedalje popularnejši, koliko je trdega dela in odrekanja, ter kdo vse se lahko z njim ukvarja?
