Neuradni svetovni rekord smučarskega skakalca Rjojuja Kobajaši je le eden od dokazov, kako najboljši in najbolj drzni športniki stremijo k premikanju mej. Izzivov jim ne zmanjka ne na snegu, ne v vodi, niti v višavah. Šli so dlje, višje, globje, do novih skrajnosti. Za slavo, denar, predvsem pa za lastno veselje in zadovoljstvo.