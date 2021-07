'Najboljši je, brez dvoma, a sovražim ga kot fašista'

"Če bi zapisal, da nisem navijač Novaka Đokovića, bi bil še preveč prijazen. Obstaja pa še boljši način, da opišem svoje občutke. Če bi moral izbrati enega igralca, da igra tenis za moje preživetje, nikoli ne bi izbral Đokovića, čeprav vem, da bi bil najboljša izbira," Kamala zapiše v uvodnem delu kolumne in nadaljuje: "Čeprav moram priznati, da je Đoković (verjetno) najboljši teniški igralec vseh časov, ga sovražim kot fašista. Zakaj? Zato, ker je njegova mama Dijana leta 2008 po Đokovićevi zmagi nad Rogerjem Federerjem na odprtem prvenstvu Avstralije izjavila 'kralj je mrtev, živel kralj'. Tudi 13 let pozneje, ko sem videl izpisano Novakovo ime na seznamu zmagovalcev Wimbledona, sem se spomnil, zakaj ga tako strastno sovražim. Toda po drugi strani je treba priznati, da bo vse boljši in boljši. Novak je še vedno tukaj, Nadal in Federer pa sta obstala."

Kamal kolumno zaključi z razlogi, ki Đokovića (upravičeno) uvrščajo na vrh moške teniške piramide. "Zakaj oziroma kako je postal najboljši na svetu? Videli ste, denimo, kako je odigral zaključno žogico za zmago v Wimbledonu. Pri vodstvu z 2:1 v nizih in izidu 5:3 v četrtem nizu, ko bi si lahko privoščil malce več tveganja, je Đoković hladnokrvno izmenjal 11 udarcev. In to proti enemu Matteu Berrettiniju, ki je vsaj za dva razreda slabši igralec. Ampak Novak je čakal in dočakal Italijanovo napako. To je bila s taktičnega vidika dobra poteza, toda sprašujem se, kdo rad spremlja takšen tenis. Prav zaradi te njegove hladnokrvnosti in 'mrtvega' sloga tenisa ga še bolj sovražim. Če zvenim preveč ogorčeno, je to zato, ker drži kot pribito. To je narava privrženca, ki podpira tiste, ki niso več najboljši. Đoković je nad vsemi, tako ali drugače."