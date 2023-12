Najboljši strelec Lige prvakov: Nihče ne podcenjuje Celja

Pri dvajsetih letih uživa v igri kot še nikoli, po devetih tekmovalnih dneh Lige prvakov je z 59 goli celo vodilni strelec tekmovanja, a vsakega od njih bi zamenjal za točke med evropsko elito. "Imeli smo priložnost tudi za to, bili blizu, ampak plačali smo davek neizkušenosti in tekmec je odnesel celoten plen iz Zlatoroga," se dogodkov na tekmi s Portom spominja mlajši od bratov Janc, na katerega po nizu bleščečih predstav ne gledajo več kot na mlajšega Blaževega brata, ampak na nekoga, ki je neustrašen, ne glede na to, kdo mu stoji v obrambi na nasprotni strani. "Vedno bom mlajši od bratov Janc. Res so se v preteklosti mnogi spraševali, kako dober v resnici sem, sploh če bi me primerjali z Blažem. Na to temo lahko povem le to, da sem neskončno vesel, da sem lahko vedno računal na njegov nasvet. Ni pa nobena skrivnost, da sem imel željo nekoč zaigrati proti njemu, zdaj, ko sem to dočakal, pa si želim, da bi nekega dne morda zaigrala skupaj," razmišlja športnik iz Loga pri Sevnici, ki odšteva ure do tekme z Barcelono ( prenos od 20.40 na Kanalu A in VOYO ).