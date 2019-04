Najboljši tenisači bodo zaključili sezono precej bliže Sloveniji kot do sedaj

Selitev bliže domovini je pozdravil tudi prvi igralec sveta, Srb Novak Đoković. "Turnir je že tekom zgodovine menjal prizorišča in navdušen sem, da bo od 2021 v Torinu. Do takrat je še nekaj let, toda vem, da bodo igralci navdušeni, da lahko tekmujejo tam in prav tako upam, da bom tudi sam del tega tekmovanja," je povedal Novak Đoković.

Že dalj časa se je sicer šušljalo, da bo London izgubil zaključni turnir, med kandidati pa je v zadnjem krogu prišlo do spopada med Torinom in Tokiom, pri organizaciji ATP pa so se odločili, da se bodo selili v Torino, in sicer v dvorano, ki sprejme 16.600 gledalcev. Najbrž je k temu dodatno pripomogla izdatna finančna injekcija italijanske vlade in teniške zveze, ki sta zagotovili 75 milijonov evrov.

Prav Tokio, ki je izgubil bitko s piemontsko prestolnico, je bil sicer prvi gostitelj zaključnega turnirja leta 1970. Torino še ni gostil omenjenega turnirja, ki se je v London preselil že leta 2009.