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Najhitrejši belec na svetu

Glasgow, 29. 07. 2026 19.59 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
S.Z.
Lachlan Kennedy

V Glasgowu v teh dneh potekajo 23. igre Commonwealtha. V torek je Avstralec Lachlan Kennedy s časom 9,85 podrl rekord Oceanije na 100 metrov, za 0,03 sekunde je bil hitrejši od rekorda, ki ga je držal Patrick Johnson. Osvojil je srebrno medaljo, prvo avstralsko na sprintih po letu 1962.

Nekoč je bil to športni spektakel, ki se je lahko primerjal z olimpijskimi igrami. Danes je športno tekmovanje držav nekdanjega britanskega imperija v svetu skoraj nepomembno. Na Škotskem se meri 2729 športnikov in športnic iz 74 držav. Po številu medalj vodi Avstralija, ki jo je z novim rekordom osrečil sprinter Lachlan Kennedy.

Lachlan Kennedy in Emmanuel Eseme pred ciljem.
Lachlan Kennedy in Emmanuel Eseme pred ciljem.
FOTO: Profimedia

Kamerunec Emmanuel Eseme ga je z novim rekordom iger Commonwealtha premagal za 0,02 sekunde. Kennedy pa se je kljub temu vpisal v zgodovino kot novi najhitrejši belec. Ta naziv je speljal Američanu Samu Blaskowskemu, ki je 100-metrsko razdaljo premagal v 9,89 sekunde.

"Za to smo trenirali vso sezono. Računali smo na to tekmovanje in moj trener se je resnično izkazal," je z medaljo okoli vratu po tekmi povedal Avstralec.

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KOMENTARJI1

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Noleani
29. 07. 2026 20.30
Ceatitke za rekord. Se pa sprašujem zakaj je opis nekoga kot belec sprejemljivo, črnec pa rasisticno, mi zna kdo razloziti?
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