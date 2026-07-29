Najhitrejši belec na svetu

Nekoč je bil to športni spektakel, ki se je lahko primerjal z olimpijskimi igrami. Danes je športno tekmovanje držav nekdanjega britanskega imperija v svetu skoraj nepomembno. Na Škotskem se meri 2729 športnikov in športnic iz 74 držav. Po številu medalj vodi Avstralija, ki jo je z novim rekordom osrečil sprinter Lachlan Kennedy .

Kamerunec Emmanuel Eseme ga je z novim rekordom iger Commonwealtha premagal za 0,02 sekunde. Kennedy pa se je kljub temu vpisal v zgodovino kot novi najhitrejši belec. Ta naziv je speljal Američanu Samu Blaskowskemu, ki je 100-metrsko razdaljo premagal v 9,89 sekunde.

"Za to smo trenirali vso sezono. Računali smo na to tekmovanje in moj trener se je resnično izkazal," je z medaljo okoli vratu po tekmi povedal Avstralec.