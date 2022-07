Najlepša športnica zaradi zalezovalcev na svetu ne more iz hiše: Strah me je

"Že nekaj časa se spopadam s težavami, kar se tiče varnosti in v zadnjih dveh mesecih se je stanje le še poslabšalo. Zelo me je strah in ne upam si iz hiše. Začenjam se počutiti, kot da živim v mehurčku in to je nekaj, česar še nisem doživela. Ne vem, kdo je tam zunaj, kdo me zasleduje, kdo me nadleguje. Vem, da veliko ljudi pravi, da je to del moje službe, toda ne, ne bi smelo biti tako," je v svojem podcastu Playing A Round povedala Paige Spiranac, postavna blondinka, ki je veliko časa veljala za najlepšo golfistko na svetu, revija Maxim pa jo je letos izbrala za najbolj seksi ženski na svetu. Tedaj je povedala, da je bil nad tem nad vse presenečena, organizatorje, ki so jo podelili ta naziv, je celo vprašala: "Ali ste prepričani?"