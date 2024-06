Najmočnejši Slovenci so se znova pomerili v Logatcu

Minuli vikend je v okviru avtomobilističnega spektakla New Limits na poligonu varne vožnje v Logatcu potekalo tudi državno prvenstvo v strongman-u, oziroma tekmovanje za najmočnejšega Slovenca. Tekmovanja se je udeležilo sedem domačih orjakov in trije gostje iz tujine, laskavi naziva pa je na koncu ubranil Matjaž Belšak.

OGLAS

Na strongman tekmovanju so se tekmovalc pomerili v šestih disciplinah, ki so se razvrstile čez dan in so od tekmovalcev zahtevale, da pokažejo moč, hitrost, vzdržljivost, tehniko ter tudi nadčloveško vztrajnost. Pri disciplini, kjer so tekmovalci nad glavo dvigali axel palico sta se sedmim najmočnejšim Slovencem Lanu Žnidaršiču, Tilnu Jeršinu, Navidu A. Somaliju, Samu Sommereggerju, Timu Drenovcu, Niku Cartlu in Matjažu Belšaku ter trem tekmovalcem iz tujine Manuelu Comperju (Avstrija), Petru Lovricu (Avstrija) in Kristijanu Kuševiću (Hrvaška) pridružila tudi dva gosta. To sta bila Rok Dernikovič in David Birk, predstavnika olimpijskega dvigovanja uteži in crossfita.

Najmočnejši Slovenec 2024 FOTO: Cheelot Creative Visuals icon-expand

V prvi disciplini so morali tekmovalci premakniti Hubatov tovornjak in ga povleči 20 metrov daleč. Za to so imeli na voljo so 60 sekund in če jim je uspelo, so sodniki zabeležili njihov čas, v kolikor pa tekmovalci v danem času razdalje niso premagali, so sodniki upoštevali pot, ki jo je naredil tovornjak. Celotno razdaljo so premagali Belšak (32,84 sekund), Cartl (36,97 sekund), Comper (42,59 sekund) in Drenovec (48,84 sekund). Branilec naslova Matjaž Belšak, ki je na podlagi žreba štartnih številk odprl tekmovanje, je nasprotnikom že na začetku pokazal, da z njim tudi letos ne bo šale.

Matjaž Belšak med vleko tovornjaka FOTO: Cheelot Creative Visuals icon-expand

Pri drugi disciplini so se tekmovalci pomerili v dvigovanju bremena nad glavo. Na voljo so imeli dve različno težki bremeni. Prvi je tehtal 105 kilogramov, drugi pa 125 kilogramov. Najbolj pogumni tekmovalci so se spoprijeli s težjim bremenom, ga dvignili od tal, si ga naložili na trebuh, ga preprijeli in ga nato dvignili nad glavo. Slavil je Belšak, ki je v 90 sekundah težje breme nad glavo dvignil kar šestkrat, sledil pa je Cartl, ki je naredil pet ponovitev. Izjemna sta bila tudi gostujoča tekmovalca Dernikovič in Birk, ki sta s težjim bremenom naredila po 4 ponovitve. Drenovec in Jeršin sta lažje breme nad glavo dvignila po štirikrat, za ostale tekmovalce je bil t. i. axel pretežek, zato si je Jeršin na podlagi te discipline zagotovil četrto mesto v skupnem seštevku.

Tim Drenovec FOTO: Cheelot Creative Visuals icon-expand

Sledila je tehnično bolj zahtevna disciplina, ki je od tekmovalcev zahtevala, da 6 različno težkih peščenih vreč (18 kg, 20 kg, 22 kg, 24 kg, 26 kg in 28 kg), vržejo preko ovire, ki se je nahajala na višini 3,85 m. Tekmovalci so za to imeli na voljo 60 sekund. Zmaga je odšla v žep Cartla, saj je presenetil z odlično tehniko in hitrostjo. S časom 19,67 sekund, je premagal vodilnega Belšaka, ki je zaključil s časom 24,66 sekund. Vodilnima je ponovno sledil Drenovec, ki je čez oviro spravil pet vreč. Dobro sta se odrezala tudi Sommeregger in Kušević, ki sta čez oviro vrgla prve štiri vreče.

Samo Sommeregger med metom vreče FOTO: Cheelot Creative Visuals icon-expand

Pred začetkom četrte discipline je že bilo jasno, da se za prvo mesto in s tem za naziv Najmočnejšega Slovenca 2024 borita Cartl in Belšak. Pri tej disciplini so morali tekmovalci v najkrajšem možnem času štirikrat premakniti rekvizit težak 160 kg. Potrebno ga je bilo pobrati s tal, postaviti v navpični položaj in prevrniti na drugo stran. Gledalci so z navdušenjem spremljali napet boj med Cartlom in Belšakom, slednji pa je bil s časom 32,80 sekunde za manj kot pol sekunde hitrejši od izzivalca, ki si je med ponovitvami vzel malo preveč časa. Na skupnem tretjem in četrtem mestu sta jima sledila Drenovec in Jeršin, ki sta za to nalogo potrebovala več kot 60 sekund, za nekatere p je bilo breme pretežko.

Najmočnejši Slovenec 2024 FOTO: Cheelot Creative Visuals icon-expand

V peti disciplini so atleti testirali moč prijema, saj so morali čim dlje prenesti 'kovčke' težke kar 260 kilogramov. Svojo nadvlado je ponovno dokazal Belšak, ki je t. i. kolčka nesel 33,80 metrov, sledil pa mu je mladi Cartl, ki jih je prenesel 21,50 metrov. Tesno za njim je bil Jeršin, ki je kolčke nesel 21,20 metra in si tako pred zadnjo disciplino zagotovil dovolj prednosti za skupno četrto mesto. Skupno tretjeuvrščeni Drenovec je končal pri razdalji 20,30 metrov. Tekmovalcem je največ težav povzročala sprememba smeri, saj je njihov oprijem popustil zaradi velikosti in teže bremena, ki so ga prenašali.

Lan Žnidaršič med nošnjo 'kovčkov' FOTO: Cheelot Creative Visuals icon-expand

Pred začetkom zadnje discipline je bilo že moč predvidevati, kateri tekmovalci bodo stali na stopničkah, vseeno pa je bilo potrebno počakati do konca, saj bi tekmovalci lahko presenetili s kakšnim preobratom. Zadnja naloga je najmočnejših mož zahtevala, da pokažejo koliko dvigov avtomobila (270 kg) lahko naredijo. Na prvo mesto se je s 15 dvigi Mercedesa ponovno zavihtel Belšak, ki na Golem Brdu nad Medvodami v lastnem Belšak Power Gym-u prenaša tekmovalno znanje tudi na ostale, mlajše tekmovalce. Sledili so mu Cartl s ponovitvijo manj ter Drenovec in Comper z dvema ponovitvama manj. Odlično se je odrezal tudi Kušević, ki je naredil 10 dvigov.

Niko Cartl med dvigovanjem avtomobila FOTO: Cheelot Creative Visuals icon-expand

Naziv najmočnejšega Slovenca je tako ostal v rokah Matjaža Belšaka, v kategoriji do 105 kilogramov je prvo mesto zasedel Samo Sommeregger v kategoriji do 23 let pa si je zlato medaljo prislužil Tilen Jeršin.

Končna razvrstitev za najmočnejšega Slovenca 2024: 1. Matjaž Belšak ... 59 točk 2. Niko Cartl ... 55 točk 3. Tim Drenovec ... 45 točk 4. Tilen Jeršin ... 35 točk 5. Manuel Comper (Avstrija) ... 30,5 točk 6. Samo Sommeregger ... 28,5 točk 7. Kristjan Kušević (Hrvaška) ... 16 točk 8. Lan Žnidaršič ... 10 točk 9. Peter Lovric (Avstrija) ... 10 točk 10. Navid A. Somali ... 9 točk