Najmočnejši Slovenec ponovno postal Matjaž Belšak

V šestih disciplinah, ki so se razvrstile čez dan in so od tekmovalcev zahtevale maksimalno moč, hitrost, vzdržljivost, odlično tekmovalno tehniko ter nadčloveško vztrajnost, so se pomerili Gal Pevec, Tilen Jeršin, Rok Kar, Tim Drenovec, Niko Cartl, Simon Jeraj, Samo Sommeregger, Matic Smrtnik, Andraž Zupančič, Gašper Širovnik in Matjaž Belšak ter avstrijski tekmovalec Manuel Comper.