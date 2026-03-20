Najprej na SP in nato (morda) še na OI v Los Angeles

Strokovni štab na čelu s selektorjem Urošem Zormanom je marčevski termin izkoristil za podrobnejši vpogled v nabor mladih upov slovenskega rokometa. Reprezentančni seznam je bil tokrat precej razširjen, saj so se nekaterim nosilcem igre pridružili številni rokometaši, ki v izbrani vrsti še nimajo vidnejše vloge ali pa so si vabilo prislužili sploh prvič.
Čeprav reprezentanca tokrat ni odigrala mednarodne tekme, je v Zrečah poprijela za delo in trdo trenirala. Akcija se je v četrtek zaključila z interno tekmo. Na njej so lahko igralci selektorju in strokovnemu vodstvu tudi v tekmovalnem ritmu pokazali svoje sposobnosti.
"Zadovoljen sem z delom na treningih. Kar smo delali, je bilo na pravi ravni. Energija, želja in vse ostalo, kar sodi sem, je bilo prisotno. V tej akciji smo videli, kdo bo lahko reprezentanci na najpomembnejših tekmah priskočil na pomoč že takoj in kdo v bližnji prihodnosti. Kakovost za prihodnost imamo, ničesar se nam ni treba bati," je za Rokometno zvezo Slovenije dejal Zorman.
Slovenski rokometaši bodo konec tega tedna z nestrpnostjo pogledovali proti Podgorici, kjer bodo v nedeljo dobili svoje kvalifikacijske tekmece za svetovno prvenstvo. Za napredovanje v zadnji kvalifikacijski krog se merita Finska in Črna gora. Po prvi tekmi na Finskem so v prednosti Črnogorci, ki so v četrtek zmagali s 36:32.
Prva kvalifikacijska tekma Slovenije za preboj na sklepni turnir svetovne elite bo na sporedu sredi drugega tedna v maju v gosteh, odločilni povratni obračun pa bo 17. maja ob 17. uri gostila koprska Bonifika. Eden izmed nosilcev slovenske igre, Aleks Vlah, se že veseli novega nastopa na Obali, kjer je začel svojo rokometno pot.
"Za nami je nekoliko drugačen reprezentančni teden, a dobro in trdo smo trenirali. Komaj že čakamo majske kvalifikacije. Glede na to, kako so se stvari odvijale v zadnjih letih, smo na dobri poti. Ne glede na to, kdo bo tekmec, smo mi favoriti, a to bomo morali potrditi na igrišču. Izredno se veselim novega gostovanja v Kopru. Vedno, ko gostujemo tam, so tribune lepo zapolnjene. Veselim se nove tekme pred domačimi navijači, družino in prijatelji. Želimo si dobre predstave," pravi slovenski zunanji igralec v vrstah poljske ekipe Kielce.
Slovenski rokometaši si bodo nastop na svetovnem prvenstvu skušali priigrati 11. v zgodovini. Tekmovanje bo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto potekalo v Nemčiji in bo izredno pomembno tudi v luči tlakovanja poti proti uvrstitvi na olimpijske igre Los Angeles 2028, ki si je v slovenskem taboru izredno želijo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.