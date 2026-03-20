Najprej na SP in nato (morda) še na OI v Los Angeles

Strokovni štab na čelu s selektorjem Urošem Zormanom je marčevski termin izkoristil za podrobnejši vpogled v nabor mladih upov slovenskega rokometa. Reprezentančni seznam je bil tokrat precej razširjen, saj so se nekaterim nosilcem igre pridružili številni rokometaši, ki v izbrani vrsti še nimajo vidnejše vloge ali pa so si vabilo prislužili sploh prvič. Čeprav reprezentanca tokrat ni odigrala mednarodne tekme, je v Zrečah poprijela za delo in trdo trenirala. Akcija se je v četrtek zaključila z interno tekmo. Na njej so lahko igralci selektorju in strokovnemu vodstvu tudi v tekmovalnem ritmu pokazali svoje sposobnosti.

Selektor Uroš Zorman je tokratni reprezentančni zbor izkoristil za preverbo nekaterih zanimivih imen, ki bi lahko v bližnji prihodnosti zelo resno potrkala na vrata slovenske izbrane vrste. FOTO: Luka Kotnik

"Zadovoljen sem z delom na treningih. Kar smo delali, je bilo na pravi ravni. Energija, želja in vse ostalo, kar sodi sem, je bilo prisotno. V tej akciji smo videli, kdo bo lahko reprezentanci na najpomembnejših tekmah priskočil na pomoč že takoj in kdo v bližnji prihodnosti. Kakovost za prihodnost imamo, ničesar se nam ni treba bati," je za Rokometno zvezo Slovenije dejal Zorman. Slovenski rokometaši bodo konec tega tedna z nestrpnostjo pogledovali proti Podgorici, kjer bodo v nedeljo dobili svoje kvalifikacijske tekmece za svetovno prvenstvo. Za napredovanje v zadnji kvalifikacijski krog se merita Finska in Črna gora. Po prvi tekmi na Finskem so v prednosti Črnogorci, ki so v četrtek zmagali s 36:32.

Aleks Vlah se že veseli naslednje reprezentančne akcije, ko bo šlo zares v dodatnih kvalifikacijah za uvrstitev na svetovno prvenstvo prihodnje leto, ki ga bo med 13. in 31 januarjem gostila Nemčija. FOTO: Damjan Žibert