Tekma za tretje mesto: Coneglianu pripadel tudi drugi niz 2:0*

Pred nami sta še sklepni dejanji ženske Lige prvakinj v odbojki. V glavnem mestu Turčije se bosta najprej udarila poraženca včerajšnjega polfinala v tekmi za tretje mesto. Za bron se borita italijanski ekipi Conegliano in Scandicci. Prvi niz so osvojile odbojkarice Conegliana. Sledi pa veliki finale, ki nam bo dalo nove evropske prvakinje, tam bomo spremljali turški derbi med Vakifbankom in Eczacibasijem. Dogajanje lahko spremljate na VOYO. Finale bo na sporedu ob 18.55.