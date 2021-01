Najstarejša olimpijska prvakinja upihnila 100. svečko

"Teh 100 let se mi je zdelo kot 60," je Agnes Keleti dejala na proslavi v Budimpešti, kjer so se ji poklonili že v petek. Keletijeva se je leta 1921 rodila kot Agnes Klein, njeno trofejno kariero s kar desetimi olimpijskimi odličji, od tega jih je bilo pet zlatih, pa je prekinila druga svetovna vojna.

Olimpijske igre so bile v letih 1940 in 1944 odpovedane, zaradi judovskega porekla pa je morala madžarsko telovadno ekipo leta 1941 prisilno zapustiti. Keletijeva se je uspešno skrivala na podeželju, kjer je preživela holokavst kot hišna pomočnica z lažnim imenom. Vojno sta s pomočjo švedskega diplomata Raoula Wallenberga preživeli tudi njena mama in sestra, medtem ko so očeta in ostale sorodnike usmrtili v Auschwitzu skupaj z več kot pol milijona madžarskih judov, ki so življenje izgubili po različnih taboriščih, kamor so jih pomagali prepeljati madžarskih kolaboranti.

Brez zdravja ni ničesar

Nastop na prvih povojnih olimpijskih igrah v Londonu leta 1948 ji je preprečila poškodba gležnja, ki jo je utrpela tik pred dogodkom, štiri leta kasneje pa je z 31 leti nastopila v Helsinkih in osvojila zlato odličje na parterju ter še srebro in dve bronasti kolajni. Kot so zapisali pri SNTV, je kljub uspehom (Keletijeva je bila s šestimi kolajnami najuspešnejša športnica OI v Melbournu leta 1956 in velja za eno najuspešnejših judovskih športnic vseh časov) še vedno zelo vitalna Madžarka hvaležna zgolj za to, da je imela srečo z zdravjem in da je sploh preživela toliko tegob.

"Zdravje je ključno. Brez tega ni nič," je še povedala Keletijeva, ki je v pogovoru za agencijo The Associated Press lani dejala, da ji več kot osvojene kolajne z olimpijskih iger pomenijo življenjske izkušnje s potovanj.

Dolga pot domov

"Rada sem imela gimnastiko, ker sem tako lahko zastonj potovala," je priznala. Po tem, ko je s 35 leti v Melbournu postala najstarejša olimpijska zmagovalka v gimnastiki, je njeno domačo Madžarsko zavzela Sovjetska zveza. Keletijeva je zaprosila za azil, nato pa se ustalila v Izraelu in tam delovala kot trenerka olimpijske reprezentance vse do 90. let prejšnjega stoletja. Po tem, ko je Madžarsko zapustila ob odhodu na OI leta 1956, jo je pred povratkom v Budimpešto leta 2015 obiskala le še enkrat.

Leta 2017 so ji podelili najvišje kulturno priznanje v Izraelu, po koncu kariere pa so prestižna priznanja na njen naslov sicer kar deževala. Madžarska jo je leta 2004 uvrstila v izbrano družbo tako imenovanih "športnikov države". Dandanes spoštuje nasvet zdravnika in se izogiba "špagam", je še zapisal SNTV, s svojim nalezljivim smehom pa dokazuje, da človeku niti najtežji trenutki ne vzamejo radosti do življenja.